Rubaiyat Rio recebe chefs premiados do Chile e Bolívia

Não que o Rio não seja festivo, mas com o anúncio de metade dos 100 melhores restaurantes da América Latina na semana passada e com alta expectativa para a festa que revelará no próximo dia 28 os tops dos tops, a cidade concentra eventos oficiais e extraoficiais do Latin America’s 50 Best Restaurants.

Na segunda categoria, o Rubaiyat recebe chefs premiados do Chile e Bolívia no próximo dia 29. “Mais que um jantar de encerramento, pensamos em um momento de encontro e celebração”, define Pablo Schwarzkopf, gerente de marketing do Rubaiyat Chile.

O tal do encontro reúne os santiaguinos Javier Avilés, (Pulpería Santa Elvira), Javier Miranda (Veneno Negro) e Camila Fiol (Dulcería Fiol), que jamais cozinharam no Brasil, o chileno radicado em Búzios, Felix Sánchez (Místico), e a boliviana Marsia Taha (Gustu) na cozinha de Francisco Gameleira.

Algumas das doçuras da premiada Dulcería Fiol que encerram o jantar a 12 mãos no Rubaiyat Rio. Foto: Camila Fiol

O jantar de 6 tempos, harmonizado com rótulos especiais das Viñas Leyda, Tarapacá e San Pedro (R$ 375), mesclará receitas curiosas, caso dos churros de peixe defumado, do pastrame vegetal e das doçuras com ervas e frutos chilenos, com preparos mais clássicos e imponentes, caso da lagosta com espuma de mandioquinha, do magret de pato com cogumelos selvagens e do wagyu com farofa.

“Há 65 anos, o Rubaiyat é um emblema da gastronomia de alta qualidade em diversos países. No Chile, acabamos de comemorar 8 anos com 10 jantares Rubaiyat Convida, este vai ser o 11º, mas o primeiro com tantos chefs e com essa vista deslumbrante”, conta Pablo.

O Rubaiyat Convida em versão carioca começa às 19 horas no Jockey Club Brasileiro, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Rubaiyat Rio

R. Jardim Botânico, 971, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Qua., 29 de novembro, 19h. Reservas: (21) 3204-9999