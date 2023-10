Saiba o que Manu Buffara serve em Paris

Ainda não é Nova York, mas há 20 dias Manu Buffara estreou em Paris. Enquanto o Ella não abre as portas no bairro de Chelsea, a brasileira eleita a melhor chef mulher da América Latina em 2022 pelo 50 Best Restaurants abriu sua temporada no pomposo Boulevard Haussmann, mais precisamente, no Bleu Coupole.

O restaurante nasceu no ano passado, no domo de uma das mais icônicas lojas de departamentos parisienses – a Printemps. Verdade seja dita, desde a sua criação, em 1865, essa catedral do consumo de luxo tem mania de mudar de visual, de criar ambientes e de lançar conceitos.

Em 2018, por exemplo, inaugurou a Printemps du Goût, o primeiro espaço na capital francesa a reunir delicatessen, produtos frescos e balcões de degustação de alta gastronomia, apenas com insumos franceses ultra selecionados e com vários chefs de renome.

Em 2022, veio com essa neo-brasserie, com uma das vistas mais espetaculares da cidade. Sob a redoma do sexto andar, o Bleu Coupole tem um esquema único: um chef executivo, Clément Blondeau, que toca o barco no dia a dia, e um chef convidado, que assume a autoria do menu por um determinado período.

A premiada chef Manu Buffara no topo da Printemps, em Paris Foto: E. Franzo

Depois de convidados como Elvira Masson (crítica culinária de programas de TV) e Joey Starr (rapper e autor do guia “Bistronomik”), é Manu quem assina o novo cardápio: “A ideia é mostrar a minha cultura brasileira numa mescla com a francesa para um público internacional, porque a Printemps é um negócio internacional”.

Até 30 de abril, a paranaense que comanda o premiado Manu, em Curitiba, compartilha sua visão romântica e técnica de culinária, baseada em produtos locais de origem certificada, colorida por vegetais de cada estação. Uma maneira de expressar amor, conhecimento e respeito pela cadeia produtiva que envolve os ingredientes.

O menu divide-se entre o que se come com as mãos, o que se compartilha, pratos quentes e sobremesas. Na primeira divisão, há dois beslisquetes. O crab roll (€ 15) é um sanduíche de bolinho de siri com maionese de alho e tucupi no brioche, semelhante ao que a cozinheira desenvolveu para o Manuzita, seu projeto pandêmico. Já a tostada com tartare bovino e especiarias (€ 15) “representa o México, porque o menu é bem a América Latina”.

Dentre os pratos quentes do Bleu Coupole, o polvo com maçã, molho vegetariano e mandioca palha. Foto: E. Franzo

Para repartir, há crudo de robalo com molho azedo, leite de coco, óleo de dill e castanha de caju (€ 15) e chalotas assadas com tutano e molho de mexilhões (€ 12). “Gosto de todos os pratos, mas estou bem encantada com essa cebola com molho de mariscos, um prato para o inverno francês”, confessa a jurada da sexta temporada do The Taste Brasil.

Dentre os principais, a brasilidade se insinua na mandioca palha crocante que coroa o polvo com maçã granny-smith e molho vegetariano (€ 29); fala mais alto no filé com purê de feijão preto e “tempero” de banana da terra (€ 35); assume sotaque acaipirado no bolinho de milho com doce de leite e sorvete de iogurte (€ 9) e, por fim, exala doce sensualidade no tartar de manga com sorvete e farofa de coco (€ 9).

Bleu Coupole

Printemps Haussmann - 64 Bd. Haussmann, 75009, Paris, França. De seg. a sex., das 12h à 15h; sáb. e dom., das 12h às 16h. Tel.: + 33 1 42 82 58 84