O Sal Gastronomia possui diversos pratos com carne, mas o chef Henrique Fogaça decidiu expandir seu público e criar um menu vegano repleto de opções criativas.

Entre elas, estão o ceviche de caju (R$ 39); o medalhão de beterraba, arroz sete grãos e shimeji (R$ 65) e risoto de palmito (R$ 79). O menu também conta com a parte doce, através do sagu com leite de coco e frutas tropicais (R$ 39).

Medalhão de beterraba, arroz sete grãos e shimeji Foto: Embrasa | Sal Gastronomia

Serviço

Higienópolis: Rua Minas Gerais, 352. (11)35544460. Seg (12h às 15h), ter. à sex. (12h às 15h e 19h às 23h), sáb. (12h às 17h e 19h às 23h) e dom. (12h às 17h)

PUBLICIDADE

Shopping Cidade Jardim: Avenida Magalhães de Castro, 12.000. (11)35544460. Seg. à qua. (12h às 15h30 e 18h às 23h), qui. a sáb. (12h às 23h) e dom. (12h às 21h)