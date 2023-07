O Sal Gastronomia, restaurante do chef Henrique Fogaça, deve mudar de endereço até o final de 2023. Localizada na rua Minas Gerais, em Higienópolis, o restaurante vai migrar para uma nova sede no centro da cidade, na região dos Jardins. Ainda não há previsão exata para a mudança

A casa de Higienópolis foi onde o chef começou sua carreira, em 2005, e tem previsão para funcionar até o final do ano. Além do endereço original, o Sal tem uma unidade no Shopping Cidade Jardim, no Morumbi, que continuará funcionando normalmente.

Por enquanto, a sede em Higienópolis ainda está ativa servindo pratos como o famoso steak tartare de mignon com ovo de codorna frito, o lombo de cordeiro, aligot (purê de dois queijos), funghi e molho de jabuticaba e a costela bovina com purê de mandioca, pesto de agrião e queijo coalho.