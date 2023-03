São Caetano do Sul é a menor cidade da região metropolitana de São Paulo e do chamado ABC, que também inclui as cidades de São Bernardo e Santo André. São apenas 160 mil habitantes, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE. Mas, seu tamanho reduzido não impede que a cidade esteja em desenvolvimento acelerado de sua própria gastronomia.

Torresmo de rolo, comida caseira, um hambúrguer delicioso. Essas são apenas algumas das opções que você encontra quando passeia em São Caetano do Sul, o “C” do ABC paulista. Grudada no bairro de Ipiranga e da Vila Prudente, a cidade deixou de ter aqueles mesmos restaurantes de sempre e começou a ganhar uma vibrante cena gastronômica.

A seguir, confira opções dos melhores restaurantes em São Caetano, desde pizzas, passando por casas com bons pratos e até chegar em deliciosos sorvetes artesanais.

Dona Lina e Seu Luigi

É em um sobradinho em São Caetano, na residencial Rua Casemiro de Abreu, que o restaurante Dona Lina e Seu Luigi apresenta uma saborosa gastronomia italiana, com toques de brasileira contemporânea. O ambiente é agradabilíssimo: cheio de decorações que deixam tudo mais familiar e aconchegante, como os simpáticos pratos nas paredes, e com um atendimento bem próximo e simpático. De entrada, vale a pena experimentar o arancini (R$ 42,90, 12 unidades), o tradicional bolinho de risoto, assim como o dadinho de tapioca (R$ 45,90). De principal, os risotos são boas pedidas (entre R$ 44,90 e R$ 49,90), mas é uma pena sair de lá sem uma das massas, como o nhoque ao sugo (R$ 39,90).

Onde: R. Casemiro de Abreu, 419, Cerâmica. 94034-7094. 11h/15h e 19h/21h30 (qui., 11h30/15h; dom., 11h30/15h30).

Nhoque gratinado do restaurante Dona Lina e Seu Luigi Foto: Taba Benedicto/Estadão

Old Man Sandwich

Poucas hamburguerias no ABC são tão bem comentadas quanto a Old Man Sandwich. A casa, que também fica em uma rua residencial e simpática, pode passar batida por quem anda por lá, de tão discreta que é. Não é à toa: a casa foi cedida pela avó do Wendell, proprietário do local ao lado da parceira Daniela. O resultado não poderia ser mais positivo: os lanches são suculentos, bem preparados e deliciosos. Vale muito a pena o B. Jelly (R$ 36), que é um hambúrguer 160g no pão brioche, queijo prato, geleia de bacon e maionese de ovos; assim como o Chicken Glaze (R$ 28), que é frango frito com glaciado de mel, alho e pimenta, gergelim branco, maionese clássica com ovos cozidos e rúcula. De acompanhamento, vá de OFC (R$ 28), que são pedaços de frango glaceado levemente apimentado e sour cream. Casa faz delivery, mas vale a pena conhecer o espaço.

Onde: R. Tapajós, 846, Barcelona. 4226-3712. 18h/22h30 (fecha 2ª).

Hambúrguer da Old Man Sandwich, em São Caetano do Sul Foto: Plickes

Puro Gelato

Quer um bom gelato em São Caetano? Então passe na Puro Gelato, na Rua Benito Campoi, casa que busca respeitar todos os processos para ser um autêntico sorvete italiano. Dentre as opções, aqueles mais fãs de chocolate vão gostar do São Thomé e Príncipe (Chocolate 70% e Barra de Nutella) e do delicioso Gianduia (Chocolate com Avelã). Também são bastante pedidos os sabores Ninho com Chocolate Branco e o Supremo Doce de Leite. Não quer saber de nada muito doce e prefere algo refrescante para o verão? Ainda dá pra pedir bons sorvetes de morango e de Pistache Di Bronte.

Onde: R. Benito Campoi, 166, Olímpico. 91477-8382. 12h/22h.

Divina Pizzeria

Pizzas artesanais com sabores inusitados. Essa é a proposta da Divina Pizzeria. A massa é feita com fermentação natural ao longo de 48 horas -- o que dá pra sentir na mordida, sem ser aquela massa estufada demais, nem aquela que parece um biscoito. Além dos sabores mais tradicionais, como margherita e pepperoni, ainda dá para pedir sabores diferentes como Broccoli Aglio (R$ 53,90, individual), feita com molho branco, mussarela, brócolis temperado, lascas de alho fritas no azeite e tomates confit; e a saborosa Marinara (R$ 50,90, individual), com molho de tomate, confit de alho, parmesão e orégano fresco.

Onde: Praça Jaime Pereira Galo, 16, Olímpico. 3593-9278. 18h30/22h45 (sex. e sáb., 18h30/23h45).

O Pirata

Se tem uma casa de gastronomia tradicional em São Caetano, de frutos do mar, é O Pirata. Localizado na movimentada Avenida Presidente Kennedy, que aos finais de semana se torna um verdadeiro parque com famílias andando pra lá e pra cá, o restaurante tem bons pratos em seu menu. Durante a semana, os PFs são uma boa pedida, como o Caiçara (R$ 53,90, com tilápia à milanesa com molho de camarão, arroz branco e fritas) e o Salmão (R$ 53,90, com salmão grelhado, arroz com brócolis e batata assada). Aos finais de semana, vale começar a pedida com a casquinha de siri (R$ 23,90), fresca e bem gratinada, ou com os pastéis de camarão (R$ 48,90, com 10 unidades). De principal, vale o abadejo a pirata com abadejo chapeado ao molho de alcaparras, champignon, camarão, azeitona, Catupiry e cebola puxada na manteiga, acompanhando arroz e purê (R$ 179,90, para três pessoas) ou o espaguete aos frutos do mar (R$ 159,90), com lula, mariscos, camarão e polvo).

Onde: Av. Pres. Kennedy, 1175, Santa Paula. 4228-1014. 11h/00h (fecha 2ª).

Buteko Zé do Brejo

Pouco antes da pandemia de coronavírus estourar, em 2020, um torresmo estava fazendo sucesso em São Paulo e juntando filas quilométricas na porta: é o Buteko Zé do Brejo. Afinal, o torresmo do Zé não é qualquer torresmo. Ele é “de rolo”, bem maior do que nós encontramos por aí, e consegue ficar exatamente no meio termo entre o crocante e aquele macio delicioso do torresmo. Um quilo de torresmo sai por R$ 60 e a pimenta recheada, outra boa pedida, sai por R$ 25. Além disso, a casa funciona como um boteco, com drinques variados e, claro, cerveja gelada pra tomar na calçada, enquanto come torresmo.

Onde: Av. Vital Brasil Filho, 701, Olímpico. 4228-0115. 12h/22h (sáb., 12h/19h; fecha 2ª).