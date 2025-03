Selvagem oferece café da manhã no Parque do Ibirapuera a R$ 119 por pessoa

É no meio do Parque do Ibirapuera, com plantas invadindo o espaço, que o restaurante Selvagem promove um café da manhã todos os domingos do mês de março. Custando R$ 119 por pessoa, a experiência tem a proposta de valorizar ingredientes brasileiros.

O menu, elaborado pelos chefs Filipe Leite e Cintia Fernandes, é servido em estilo buffet, que pode ser aproveitado à vontade e destaca a variedade de pães de fermentação natural, requeijão de corte, homus de beterraba e linguiça de cordeiro com cebola-pérola e tomatinhos assados.

Fachada do restaurante Selvagem no Parque Ibirapuera, uma das boas opções para comer ao ar livre no verão paulistano Foto: Arthur Sayeg

Para os apaixonados por doces, as opções incluem broa de milho com goiabada, brownie de castanha de caju e macarons de banana com cachaça e chocolate com laranja. A casa ainda tem, como opção, uma taça de sorvete de açaí -- que passa longe do sabor verdadeiro da fruta, mas que funciona por ser refrescante.

Outra boa surpresa é uma estação de café. Em parceria com a Três Corações, o restaurante serve desde expressos até iced coffee. Para beber, o restaurante ainda oferece sucos e água. Só faltou a tradicional água de coco do parque.

O café da manhã funciona durante os domingos de março, das 7h às 11h. Com valor de R$119 por pessoa (crianças de até 3 anos não pagam).

Serviço

Endereço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454

Horário do Café da Manhã: Domingos de março, a partir do dia 9/3, com reservas às 7h, 7h30, 8h, 8h30 e 9h

Valor: R$119 por pessoa (crianças de até 3 anos não pagam; de 4 a 7 anos pagam 50% do valor)

Reservas e informações: Whatsapp (11) 5198-0844

Capacidade: 230 pessoas

Pet Friendly

Valet Parking no local

Instagram: @selvagemibirapuera