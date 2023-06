A 1ª edição do SP Gastronomia, que chega a São Paulo após o sucesso do Rio Gastronomia, acontece nos dias 29 e 30 de junho e 1 e 2 de julho, no Parque Villa-Lobos. A versão paulista do festival de gastronomia levará ao público restaurantes icônicos, aulas e talks com grandes chefs, pequenos produtores regionais e shows todos os dias. Os ingressos estão à venda no site e também podem ser adquiridos na bilheteria, no local.

Quais restaurantes participam do SP Gastronomia?

Entre os estabelecimentos confirmados estão o Hot Pork por a Casa do Porco, dos chefs Jefferson Rueda e Janaína Rueda; Nelita, da chef Tássia Magalhães; Osso, do chef peruano Renzo Garibaldi; Tasca da Esquina, do premiado chef lisboeta Vitor Sobral; Dalva e Dito, do chef Guerra; Più, do chef Marcelo Laskani; Família Kariri, da chef Fran; Capim Santo, da chef Morena Leite; Espaço Arimbá, da chef Angelita Gonzaga; Make Hommus. Not War, do chef Fred Caffarena; Jiquitaia e Lobozó, do chef Marcelo Corrêa Bastos; Imakay, do chef Luigi Pauletto; Quincho, da chef Mari Sciotti; Komah, do chef Daniel Park; Escandinavo, da chef Denise Guerschman; Vista Restaurante, dos chefs Tuca Mezzomo e Pedro Oliveira; e o Grand Hyatt São Paulo, com receitas dos chefs William Torres, Nelson Tanaka e Fernando Welter. A curadoria é da jornalista gastronômica Luiza Fecarotta.

Hot Pork e Not Pork Foto: Gabriela Biló|Estadão

O que o SP Gastronomia terá além de comida?

Em parceria com o Senac São Paulo, o evento também oferece aulas e talks com chefs renomados, que ensinam desde como preparar pratos deliciosos até técnicas novas que vão dar um toque especial na cozinha caseira. As inscrições podem ser feitas no próprio local, 30 minutos antes do início das aulas. Além disso, uma seleção especial de pequenos produtores de São Paulo estarão presentes no evento, com produtos artesanais.

O espaço também terá shows de Arnaldo Antunes, Acadêmicos do Baixo Augusta com Simoninha, Ritaleena, Acadêmicos do Grande Rio, Mariana Aydar e Toni Garrido.

Abaixo, confira detalhes de parte da programação da 1ª edição do SP Gastronomia.

Shows do SP Gastronomia

Quinta-feira, 29 de junho: show de Arnaldo Antunes às 20h

Sexta-feira, 30 de junho: show do Acadêmicos do Baixo Augusta com participação de Simoninha às 20h

Sábado, 1 de julho, show da banda Ritaleena às 18h e show da Acadêmicos do Grande Rio às 20h

Domingo, 2 de julho, show de Mariana Aydar às 18h e de Toni Garrido às 20h.

Quanto custa comer no SP Gastronomia?

Os restaurantes já divulgaram os pratos e os preços. No entanto, alterações ainda podem acontecer.

Hot Pork

Hot Pork (salsicha 100% porco caipira, pão de leite, maionese de limão, ketchup de tomate e maçã, mostarda da casa e picles de cebola roxa com pepino): R$ 39,00

Not Pork (salsicha vegetariana à base de cogumelos e tofu, pão de leite, maionese de limão, ketchup de tomate e maçã, mostarda da casa e picles de cebola roxa com pepino): R$ 35,00

Chips de Batata (batata chips frita, salsa, páprica doce): R$ 20,00

Porcopoca (pururuquinhas de porco, sal e muitas especiarias): R$ 20,00

Nelita

Fusilli verde com cogumelo e brócolis (massa de brócolis, creme de funghi, cogumelo paris e brócolis): R$35

Arroz birô bira com farofa de alho (arroz cremoso com linguiça artesanal e feijão, finalizado com cebola pirulito e farofa de alho): R$35

Bolo de chocolate com calda de chocolate: R$25

Osso

Arroz de Tutano (arroz carnaroli cozido em potente caldo de carne com tutano, bacon, cogumelos e ceboulette): R$ 35,00

Linguiça artesanal da casa grelhada: R$ 38,00

Dry Aged de Porco: R$ 40,00

Chorizo Grelhado: R$ 45,00

Tasca da Esquina

Bacalhau à Brás (lascas de bacalhau, cebola, chips de batata e ovo): R$ 45,00

Alheira (porção de Alheira frita com purê de maçã verde): R$ 30,00

Bifana (febras de porco, cozidas com alho e vinho, servidas dentro de pão aquecido): R$ 35,00

Prensado de Porco (costelinha suína desfiada, purê de batata, molho de laranja e agrião): R$ 45,00

Bacalhau à Brás com lascas de bacalhau, cebola, chips de batata e ovo Foto: Codo Meletti/ Estadão

Komah

Bolinho de kimchi bokumbap (bolinho frito de arroz salteado com kimchi acompanhado de aïoli): R$ 30,00

Samgiopsal com ssam set (pancetta suína assada e glaceada ao molho gochujang com uma seleção de folhas usadas para embrulhar a pancetta): R$ 40,00

Sanduíche de bulgogui (bife ancho marinado em shoyu, saquê e pêra asiática grelhado e servido no pão de forma com queijo e legumes): R$ 40,00

Mil folhas de gergelim (massa tuille bem fininha e crocante intercalado com um semifreddo de gergelim branco e servido com praline de gergelim preto e caramelo com missô): R$ 35,00

Grand Hyatt

Arroz de pato com tomate, salsinha, batata palha e aioli de pimenta de cheiro: R$ 48,00

Bao de porco, repolho branco, cenoura ralada e aioli de wasabi: R$ 32,00

Choux Cream recheada com creme de Doce de leite, Cumaru e geléia de frutas vermelhas: R$ 35,00

Jiquitaia/Lobozó

Dupla de tacos de camarão e porco: R$ 35,00

Coxinhas de frango caipira com 4 unidades: R$ 35,00

Pastel de angu de queijo com cebolinha e carne com umbigo de bananeira com 4 unidades: R$ 30,00

Capim Santo

Ceviche de peixe com coco, palmito e chips de banana da terra: R$ 50,00

Churros de tapioca com vatapá de frutos do mar: R$ 35,00

Cubos de abacaxi com fondue de capim santo: R$ 30,00

Espaço Arimbá

Rojão tropeiro: R$ 40,00

Galinhada: R$ 35,00

Buraco quente no pão português: R$ 28,00

Canjica com coco: R$ 25,00

Família Kariri

Baião de dois (feijão fradinho, carne de sol, mandioca, queijo coalho e vinagrete com coentro): R$ 35,00

Baião de dois vegetariano (feijão fradinho, mandioca, queijo coalho e vinagrete com coentro): R$ 35,00

Baião de dois vegano (feijão fradinho, vinagrete com coentro, mandioca, azeite de oliva, azeite de dendê, castanha de caju, abóbora cabotiá): R$ 35,00

Bolinho de baião de dois (massa de mandioca, baião de dois, recheado com carne seca, 4 unidades): R$ 30,

Dadinho de Tapioca (massa flocada de tapioca, temperado com sal e pimenta): R$ 30,00

Sanduíche cabra da peste (pão, carne de sol fatiada, queijo coalho fatiado e vinagrete): R$ 30,00

Escandinavo

Pão, Ovo e Kaviar (fatia do pão do Escandinavo duplamente fermentado com manteiga artesanal, flor de sal, ovo caipira de gema mole, dill e ovas nórdicas de bacalhau): R$ 45,00

Almôndegas do IKEA (almôndega do IKEA, purê de batata, ervilhas salteadas, molho de pernil e bacon, raiz forte e a autêntica geleia de Lingonberry sueca): R$ 50,00

Bolo de ruibarbo com calda de hidromel, chocolate ruby e amêndoas: R$ 35,00

Dalva e Dito

Picadinho com roti e aligot: R$ 45,00

Strogonoff vegetariano com batata palha: R$ 35,00

Bolo de coco: R$ 20,00

Vista

Camarão com vatapá: R$ 35,00

Torresmo com picles: R$ 30,00

Peixe com purê de banana da terra e curry de coco: R$ 45,00

Quincho

Azeitonas empanadas com labneh: R$ 25,00

Arroz caldoso de cogumelos: R$ 35,0

Cenouras assadas com hommus de pistaches: R$ 30,00

Polpetone de cogumelo recheado: R$ 35,00

Cenouras coloridas assadas, acompanhadas de hommus de pistache Foto: Crudo e Bruno Geraldi

Imakay

Robata de polvo e pancetta com molho sumissô: R$ 35

Chirashi de Atum e Karasumi (tartar de atum, shari, sour cream de wasabi e karasumi): R$ 40

Jamón de Atum (atum curado e defumado, azeite Borriello, tomate concassé marinado em vinagre de arroz e mel, figo e pupunha): R$ 40

Make Hommus. Not War

Kibe lagosta, hommus, molho de erva doce e toque de harissa: R$ 40,00

Kebab de pato (magret de pato assado, servido com mutaba de cenoura com toque de gengibre, hommus, glace de pato, picles de cebola e tabule de cevadinha, servido no pão pita): R$ 40,00

Shishibarak (velouté de iogurte com mini capeletes crocantes de carne, alho e toque de ervas): R$ 35,00

Batata harra (batatas douradas com toque especiaria e pimenta. Servida com fonduta de queijo curado): R$ 25,00

Milföy baklava (folhado de castanhas com creme de especiarias): R$ 20,00

Più

Arancini de Cordeiro (bolinho feito com arroz arbóreo, ragù de cordeiro do Più, servido com coalhada, hortelã e pepino): R$ 40,00

Gnocchi caseiro frito (recheado com queijo fontina Serra das Antas, servido com sugo de tomate all’arrabbiata scarpetta): R$ 35,00

Polenta bramata cremosa servida com ragú de ossobuco e saladinha picante para acompanhar: R$ 35,00

Panna cotta (leve panna cotta com goiabada e calda de maracujá): R$ 30,00

Serviço

SP Gastronomia

Quinta - 29/06 - Horário: 17h30 às 22hSexta - 30/06 - Horário: 16h às 22hSábado - 01/07 - Horário: 12h às 22h

Domingo - 02/07 - Horário: 12h às 22h

Local: Parque Villa Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP

Ingressos: podem ser adquiridos na bilheteria, no local, e no site: https://www.ingresse.com/spgastronomia