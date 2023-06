A 1ª edição do SP Gastronomia, que chega a São Paulo após o sucesso do Rio Gastronomia, acontece nos dias 29 e 30 de junho e 1 e 2 de julho, no Parque Villa-Lobos. A versão paulista do festival de gastronomia levará ao público restaurantes icônicos, aulas e talks com grandes chefs, pequenos produtores regionais e shows todos os dias. Os ingressos estão à venda no site e também podem ser adquiridos na bilheteria, no local.

A seguir, confira uma seleção de Paladar dos pratos que mais valem a pena no evento.

Hot Pork

Carro-chefe da casa comandada por Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, o Hot Pork é um hot dog salsicha 100% porco caipira, pão de leite, maionese de limão, ketchup de tomate e maçã, mostarda da casa e picles de cebola roxa com pepino. Ainda que pareça, inicialmente, apenas mais um hot dog, traz sabores inesperados. No evento, sai a R$ 39,90.

Hot Pork. O cachorro quente do chef Jefferson Rueda Foto: Gabriela Biló/Estadão

Nelita

Não é exagerado dizer que a sobremesa do Nelita é um dos melhores bolos de chocolate que você pode encontrar, hoje, em São Paulo. Apesar de ser uma mistura de bolo com chocolate com calda de chocolate, não fica enjoativo. O segredo está no uso de chocolate belga com 54% de cacau na composição e no leite condensado caseiro. Sai a R$ 25.

Tássia Magalhães, chef do Nelita Foto: Rubens Kato

Osso

Este restaurante, que é a filial da premiada casa peruana, é especializada em carnes dry aged. Por isso, se não conhece o Osso, peça o Dry Aged de Porco (R$ 40) para conhecer melhor o que o restaurante oferece a um bom preço. Se já comeu ou quer algo mais diferente, vá de arroz de tutano (arroz carnaroli cozido em potente caldo de carne com tutano, bacon, cogumelos e ceboulette). É sabor na veia. No evento, sai a R$ 35.

Quincho

Para os vegetarianos que vão ao evento, boas notícias: o Quincho estará presente com um prato que é de comer rezando: as cenouras assadas com hommus de pistaches (R$ 30).

Komah

Difícil escolher só uma das iguarias. Mas é bem diferente, e muito gostoso, o samgiopsal com ssam set. É uma pancetta suína assada e glaceada ao molho gochujang com uma seleção de folhas usadas para embrulhar a pancetta. No evento, sai a R$ 40.

Samgyopsal, barriga de porco glaceada com gochujang do Komah Foto: Bruno Geraldi

Jiquitaia/Lobozó

Casa de comida caipira, o Lobozó -- que vai no evento junto com o restaurante-irmão Jiquitaia -- vai levar um quitute tradicional e que, apesar de deixado de lado, é uma iguaria: o delicioso pastelzinho de angu, que aqui vem com queijo com cebolinha e carne com umbigo de bananeira. É uma porção com 4 unidades, que sai no evento a R$ 30.

Escandinavo

O restaurante da chef Denise Guerschman serve um menu degustação delicioso e, por isso, é uma boa oportunidade de conhecer sua comida em porções menores no evento. É o caso do pão com ovo escandinavo, que vem com uma fatia do pão do Escandinavo duplamente fermentado com manteiga artesanal, flor de sal, ovo caipira de gema mole, dill e ovas nórdicas de bacalhau. O lanche sai por R$ 45 no evento.