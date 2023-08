Quem conhece o restaurante Carlota já sabe da grande aptidão da chef Carla Pernambuco para criar pratos extraordinários que transitam pela gastronomia de diversos países e, no próximo sábado (12), o México será o grande contemplado. Isso porque a profissional irá lançar novos sabores de tacos para a Taquería La Sabrosa, casa do mexicano Hugo Delgado.

As novas criações são: Tacos de chorizo de pulpo (linguiça de polvo do Carlota, guacamole, salsa tatemada de tomate e chile guajillo, finalizado com rabanete e jalapeño), tacos de hongos ahumados (cogumelos shimeji, shitake e portobelo defumados, aioli de tofu, salsa physalis, tequila e jalapeño finalizado cebola crocante) e tostada de rodilla (uma tostada crocante de milho, joelho de porco assado e desfiado, erva-doce, abobrinha amarela, salsa de pimentão e tomates assados com chile pasilla e finalizada com jalapeños) - R$ 33, R$ 28 e R$ 26, respectivamente

Taquería La Sabrosa cria 3 sabores inéditos de tacos com a chef Carla Pernambuco; confira os sabores Foto: Carla Pernambuco | Taquería La Sabrosa

Para quem anda se perguntando onde comer tacos em São Paulo, vale guardar esta dica.Os novos quitutes serão servidos das 12h às 0h. Além disso, a partir do dia 15/08, o menu do Carlota passa a oferecer também a opção Trio de Tacos (R$ 68) para quem quer experimentar um pouquinho dos novos sabores.

Serviço

Taquería La Sabrosa: R. Francisco Leitão, 246, Pinheiros. (11)2925-6189. 12/08 (12h às 0h)

Carlota: Rua Sergipe, 753, Higienópolis. (11) 3661-8670. Whatsapp: (11) 98225-6030. A partir de 15/08