Tem panqueca de “doce de leite” vegana no menu de aniversário do Caracolla

Para celebrar o primeiro ano do seu Caracolla, Patricia Helú criou um menu especial, com quatro etapas, que seguem as premissas do restaurante. “São pratos nutritivos, cheios de sabor e inesperadamente vegetarianos”, brinca a chef.

O jantar começa com o pão de fermentação natural servido com um patê de funghi e pinole, que faz as vezes do foie gras. Depois dele, chega à mesa a terrine de figo, queijo de cabra, pesto e nozes.

Como prato principal, a mousseline de raízes vem incrementada com ragu de cogumelos e pangratatto, uma farofinha crocante de pão, temperada com azeite e alho.

Mousseline de raízes com ragu de cogumelos do restaurante Caracolla Foto: Madelaine Seagram

Para adoçar, a panqueca de doce deleite, como foi batizada, é uma versão vegana de uma panqueca que já existia no cardápio da casa, criada a pedido de uma cliente que se tornou vegana. Para atingir a mesma cor e a textura do clássico doce de leite argentino, a chef combinou castanha de caju, açúcar, manteiga de macadâmia, baunilha e uma pitada de flor de sal.

Quem quiser provar o menu de aniversário do Caracolla tem até o dia 14 de novembro para visitar o restaurante, que fica numa ruazinha pacata na Vila Nova Conceição. Mas, atenção: o menu de aniversário é servido apenas no jantar e custa R$ 180 por pessoa.

Serviço

Caracolla

Onde: R. Dina, 76, Vila Conceição.

Telefone: 97545-0876 (WhatsApp)

Funcionamento: 12h/16h e 19h/22h30 (sáb. 9h/16h30h e 19h/22h30; dom. 9h/16h30; fecha 2ª)