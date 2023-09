Se você vai ao The Town, festival de música em São Paulo, é sempre bom se programar para não passar fome. Dentro do Autódromo de Interlagos, haverá uma praça de alimentação comandada pelo chef Alex Atala, servindo pratos como dadinho de tapioca, pizza de calabresa, pastel, nhoque com ragu, yakissoba, bolinhos de costela e mais de 32 receitas. No entanto, não é todo mundo que consegue parar entre um show e outro para fazer uma boquinha e arriscar perder espaço perto do palco. O que comer, então?

Ao sair do festival, a região de Interlagos conta com pouquíssimas opções abertas até mais tarde. Mas a cidade de São Paulo, é claro, conta com vários bons restaurantes que varam a madrugada. Paladar, assim, fez uma seleção de restaurantes para aqueles que querem matar a fome, depois de um dia de shows, sem se preocupar com o horário de fechamento.

Sujinho

O Restaurante Sujinho é uma das instituições mais icônicas da gastronomia de São Paulo. Há mais de 60 anos, o estabelecimento serve churrasco e pratos tradicionais brasileiros, além de ter um ambiente descontraído e acolhedor que o torna um lugar popular entre moradores locais e turistas. Além disso, é de fácil acesso, na famosa esquina da Consolação. Para quem é de carne, vale seguir pelo caminho do short ribs (R$ 49,99) e do angus (R$ 81,99). Ainda tem opção de filé de frango com legumes e arroz à grega (R$ 51,50) e o gostoso pintado na brasa com arroz à grega e molho tártaro (R$ 124,99). Pra fechar, não deixe de pedir o pudim (R$ 9,50), coberto com calda de caramelo.

Onde: R. da Consolação, 2078, Cerqueira César. 3154-5207. 12h/4h.

Bar e Lanches Estadão

Aberto desde 1968, o Bar e Lanches Estadão é considerado um dos bares mais democrático da cidade. No Viaduto Nove de Julho, a casa serve o tradicional lanche de pernil. São mais de 30 peças de pernil servidas diariamente -- com cada uma pesando entre 7 quilos e 8 quilos. O tradicional sanduíche, acompanhado de uma Coca-Cola, é preparado à moda da casa ao molho de tomate, cebola e pimentão (R$ 34,90). Não quer saber de pernil? Então vá com o lombo com vinagrete e mostarda (R$ 28,90), tão bom quanto.

Onde: Viaduto Nove de Julho, 193, Centro. 3257-7121. Aberto todos os dias, 24h. Delivery via iFood.

O sanduíche de pernil é o lanche mais famoso do bar Estadão Foto: Nilton Fukuda/AE

Joakin’s

Uma das hamburguerias mais clássicas de São Paulo, em atividade desde 1965 no Itaim Bibi, a Joakin’s é um dos pontos mais conhecidos quando falamos em restaurantes e lanchonetes que ficam abertos até altas horas. E o lanche não decepciona: o Backin’s é o tradicional X-Bacon Salada (R$ 44), que vem em um pão brioche macio e com a carne suculenta, e o Pollo Kin’s (R$ 42,90), com um frango à milanesa bem feitinho. Vale a pena experimentar os milkshakes, seja de Ovomaltine (R$ 41,20) ou até de churros (R$ 36).

Onde: R. Joaquim Floriano, 163, Itaim Bibi. 3168-0030. 11h/3h (sex. e sáb., 11h/5h; dom., 11h/2h).

Braz Elettrica

Que tal, ao invés de hambúrguer, uma boa pizza? As casas da Braz Elettrica, em vários endereços na cidade, ficam abertas até tarde aos finais de semana e podem ser uma boa pedida -- você chega, faz o pedido e logo uma farta fatia chega na sua mesa, para comer com a mão mesmo. Aproveite para pedir um sabor novo, O Retorno de Sr. Falco, com molho de tomate, alho laminado, manjericão, farofinha de pão, linguiça artesanal, cebola roxa, parmesão e pimenta calabresa. Ou, então, vá para uma pedida mais tradicional da casa, como a Pepperoni (molho de tomate, mozzarella, pepperoni), a Bráz (molho de tomate, fatias de abobrinha, mussarela, alho, parmesão) ou a elogiadíssima Margherita (molho de tomate, mozzarella, parmesão, mozzarella de búfala, manjericão, orégano).

Onde: R. Major Sertório, 106, Vila Buarque. 2299-5339. 18h/1h (sex. e sáb., 12h/4h; dom., 12h/00h.

Ambiente da pizzaria Braz Elettrica em Pinheiros Foto: Bruno Geraldi

Pinocchio Cucina

Pizzas artesanais e pratos clássicos da culinária italiana, além de drinques clássicos e outros criativos. Essa é a essência do Pinocchio Cucina, em que o chef Marcelo Mussi comanda a cozinha que fica ali na Rua Augusta com a Alameda Tietê. O lugar é apertado e tem uma pegada de bar. Dá para comer na casa uma boa pizza, como a Trufaiola (com creme de trufa, mussarela de búfala, gorgonzola, abobrinha, champignon fresco, creme balsâmico e parmesão, por R$ 98) ou a Regina (com molho de tomate, mussarela de búfala, tomate cereja, presunto san daniele e burrata, por R$ 96). De pratos, é muito boa a Cacio e Pepe (R$ 88) e Gnocchi Allo Zabaione Tartufato (R$ 105), com trufas.

Onde: Alameda Tietê, 140, Jardins. 97083-3552. 12h/5h (seg. e ter., 12h/2h30).

Gosteria

A simpática Gosteria fica aberta 24 horas, todos os dias da semana, ali no Jardins. No menu opções de café da manhã, brunch, almoço executivo por R$ 39, lanche, jantar e larica da madrugada por 24h. No menu é possível comer um risoto a qualquer hora do dia ou da noite, como o suculento Risoto Trufado (R$ 129) com lascas de trufas negras frescas. Para café da manhã ou brunch, a sugestão é o apetitoso ovo pochê, linguiça alemã Nuremberg, pão alemão, espinafre, tomate cereja e batatinhas coradas (R$ 48). Para adoçar o paladar, panquecas regadas a calda de chocolate e frutas frescas. Cafés, Kombucha e espumante completam. Ainda há opções de salada de frutas (R$ 16) e croissant com chocolate (R$ 12).

Onde: Al. Tietê, 43, Jardins. 94294-2805. Todos os dias, 24h.