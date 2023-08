Tradição na cozinha: 3 restaurantes passados de pai para filho que você precisa conhecer

No mundo da gastronomia, muitas vezes, os ensinamentos da cozinha são passados de uma geração para outra. Tradicionalmente, famílias unidas pela culinária mantém as heranças de muitas formas, seja com receitas emblemáticas ou até mesmo com restaurantes passados de pai para filho.

Para celebrar o Dia dos Pais, conversamos com três chefs que buscam manter as nuances da tradição familiar em seus estabelecimentos. O cardápio e o ambiente das casas provam que a paixão pelas panelas e o amor pela herança culinária é maior do que qualquer negócio.

Mocotó

Comandado atualmente pelo chef Rodrigo Oliveira, o badalado ‘’Mocotó'’ que conhecemos já foi um pequeno empório de produtos nordestinos do seu Zé Almeida, pai de Rodrigo. O estabelecimento, fundado em meados dos anos 70, tinha como principal atração o torresmo e o caldo de mocotó.

‘’Meu pai começou a servir o caldo de mocotó para os clientes num copo americano. O sucesso foi tanto que as pessoas começaram a chamar o lugar de Bar do Mocotó'’, conta Rodrigo. Para o chef, que hoje é reconhecido internacionalmente, assumir o negócio do pai em 2004 foi um desafio e tanto.

PUBLICIDADE

José e Rodrigo, pai e filho, conseguiram colocar o restaurante Mocotó no mapa da gastronomia do País Foto: Werther Santana/AE

‘’No começo, meu pai resistiu porque, para ele, e de certa forma para todos ali de casa, trabalhar com cozinha significava dedicação integral e trabalho duro. Com o tempo, eu vejo o quanto da preocupação dele fazia sentido. Mas, fui em frente, mesmo sem ter uma estratégia pré-determinada ou um plano genial para convencer o velho sertanejo’'.

Analisando o passado, Rodrigo diz que o que mais convenceu Zé Almeida sobre a possibilidade do chef assumir o Mocotó foi a preocupação de preservar a tradição da casa, as origens nordestinas e a ‘’busca de uma convivência fraterna, cordial e respeitosa com todos’'.

Questionado sobre as principais diferenças entre o Mocotó do Zé Almeida e o atual restaurante, Rodrigo afirma que não foram poucos os atritos entre as suas vontades e os sonhos do pai. ‘’Acredito também que conseguimos propor o encontro da cozinha sertaneja tradicional do meu pai com certas inovações que trouxemos da cozinha profissional, de pesquisas e estudos constantes ao longo desses anos e que permeiam nosso trabalho no Mocotó'’, completa Rodrigo.

Bar do Luiz

PUBLICIDADE

Bar do Luiz Fernandes. Foto: Reprodução/Instagram

Localizado na Rua Augusto Tolle, o Bar do Luiz é referência quando o assunto é tradição familiar e herança culinária. Os avós paternos de Luiz Fernandes, atual proprietário, já operavam na década de 1930 no mesmo endereço do bar, que funcionava como um empório de secos e molhados.

Entretanto, o empório começou a declinar nos anos 70 por conta dos grandes mercados que começaram a surgir na região. Na época, o pai de Luiz Fernandes, já trabalhava no estabelecimento e fazia entregas de carroça para a freguesia local.

Para fugir da crise familiar, a avó de Luiz, dona Idalina, teve uma brilhante ideia: transformar o antigo empório em um pequeno bar. ‘’A primeira medida foi começar a fazer bolinhos e aperitivos, que eram colocados sobre o balcão para os clientes se servirem’', conta Luiz.

Em 1983, aos 18 anos, Luiz deixou a escola e iniciou sua trajetória no bar, que já era comandado por seus pais. ‘’Nunca estipulei uma meta, mas muito trabalho e dedicação ao negócio da família. Hoje me vejo com bastante experiência no negócio e uma paixão enorme pelo meu trabalho’', afirma Luiz. ‘’Faço questão de usar o mesmo uniforme dos meus funcionários e vou para as mesas para fazer atendimento’'.

PUBLICIDADE

Sobre a atual gerência do estabelecimento, Luiz afirma que seus pais já deixaram o comando do bar. ‘’Mas em contrapartida, minhas três filhas, Catarina, Carol e Clara, estão comigo no negócio, sendo a quarta geração da família de Luiz Fernandes’'.

Amadeus

Tadeu e Bella Masano Foto: Divulgação

A chef Bella Masano cursava turismo e já estava formada em hotelaria quando começou a trabalhar no restaurante de seu pai, o Amadeus. Por mais que a chef tenha tido aulas de culinária, sua intenção nunca foi trabalhar na cozinha, mas sim com planejamento turístico.

‘’Entrei no Amadeus de maneira pouco planejada. Eu estava morando fora do país e voltei para passar o Natal no Brasil, com a intenção de ficar mais um semestre fora. Mas minha mãe, que é a grande alma do Amadeus, tinha quebrado algumas costelas e eu fiquei para dar uma força’', conta Bella Masano.

PUBLICIDADE

‘’Fui ficando e conquistando meu espaço. Fazendo um trabalho de formiguinha, propondo pequenos ajustes ao longo do tempo e lá se foram quase duas décadas’'.

Para Bella, uma das vantagens do Amadeus é a relação entrosada e leal que os familiares possuem entre si.’’Estamos sempre alinhados em relação ao que queremos. Assim fica bem mais fácil essa dança de cadeiras’', completa a chef.

No fim das contas, um grande presente

Engana-se quem pensa que refeições saborosas e negócios bem-sucedidos são as únicas semelhanças entre Rodrigo Oliveira, Luiz Fernandes e Bella Masano. Os três também conseguiram dar a seus pais um grande presente: o sucesso de seus restaurantes e a continuidade de um projeto de família. E se você está pensando em levar o seu para um almoço especial neste domingo, que tal aproveitar o cardápio delicioso e a vibe desses chefs para celebrar a data em grande estilo? Confira abaixo os endereços e horários de funcionamento:

Serviço

PUBLICIDADE

Bar do Luiz Fernandes:

Endereço: R. Augusto Tolle, 610

Telefone: (011) 2976-3556

Horários de Funcionamento:

Terça a Sexta: 16h às 00h

Sábado: 11h às 21h

Domingo: 11h às 18h

Mocotó - Vila Medeiros

PUBLICIDADE

Horários de Funcionamento:

Segunda a Sexta: 12h às 23h

Sábado: 11h30 às 23h

Domingo: 11h30 às 17h

Mocotó - Shopping D

Horário de Funcionamento:

Todos os dias: 12h às 21h

Mocotó - Vila Leopoldina

Horários de Funcionamento:

Terça e Quarta: 12h às 16h

Quinta, Sexta e Sábado: 12h às 22h

Domingo: 12h às 16h

Amadeus

Endereço: Rua Haddock Lobo, 807 - Cerqueira César.

Telefone: (011) 3061-2859/3088-1792

Horários de Funcionamento:

Segunda a Quinta:

Almoço: 12h às 15h

Jantar: 19h às 23h

Sexta:

Almoço: 12h às 16h

Jantar: 19h às 23h

Sábado:

Almoço: 12h às 16h30

Jantar: 19h às 23h

Domingo:

Almoço: 12h às 16h30