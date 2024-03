Três doces das antigas repaginados por chefs famosos

Tem roupa, tem prato, tem gíria e tem sobremesa que sai de moda. Com sorte, eles têm seus momentos de revival. Às vezes, porque sua avó não perdeu o apego. Às vezes, graças a um estilista ou cozinheiro saudoso.

Aqui, exemplos de três doces vintages que, de tão amados por chefs, estão em cartaz na cidade de São Paulo totalmente repaginados.

Canudinho de doce de leite

Cone de palmier recheado de gelato de doce de leite da Artisano Foto: Leo Spigariol/Divulgação

Até 30 de março, o sonho do confeiteiro Lucas Corazza é uma doce realidade. Em grande parte, porque os colegas Calu Molena, da Mil Confeitaria, e Marcio Ohta, da Artisano Gelato, acharam divertido repensar a gulodice ligeiramente cafona de quermesses e bombonières.

Resultado? Um cone crocantíssimo de palmier (aquele biscoito francês folhado em formato de coração) recheado com sorvete artesanal de dulce de leche (R$ 18).

Mil Confeitaria: R. Álvaro Rodrigues, 54, loja 7, Vila Cordeiro. Todos os dias das 10h às 19h. Tel.: (11) 98403-7877

Arroz doce

Na Casa Rios, o arroz doce vem com pera ao vinho Foto: Giuliana Nogueira

Na Zona Leste, o arroz doce de cumaru levemente defumado com limão cravo servido com pera na brasa em calda de especiarias e vinho fortificado envelhecido no teto da casa de um pequeno viticultor uruguaio (R$ 42), não só tem uma das descrições mais longas da cidade, como é novidade no Casa Rios.

“Sei que parece que juntamos duas sobremesas clássicas, mas a intenção não foi essa. A pera assada na lenha é bem mais densa que a fruta cozida diretamente no vinho e é delicada o suficiente para não se sobressair ao arroz doce”, explica o chef Rodrigo Aguiar.

Casa Rios: R. Itapura, 1327, Vila Gomes Cardim. Qua. e qui., das 19h às 23h; sex., das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sáb., das 12h às 17h e das 19h às 23h; dom., das 12h às 17h. Tel.: (11) 2091-7323

Creme de papaia

Versão do creme de papaia com cassis encerra a degustação n'A Casa do Porco. FOTO FELIPE RAU /ESTADÃO Foto: FELIPE RAU

Apaixonada por morango com chantili, after eight e outras doçuras que muita gente insiste em taxar de brega, Janaína Torres decidiu interpretar uma suposta cafonice no menu degustação da Casa do Porco (R$ 290) – o creme de papaia com cassis.

Com as jabuticabas do Sítio Rueda, a chef faz vermute e sorvete. Ambos dividem o papel do licor de cassis: “Em vez de usar o licor de uma fruta que nem é nossa, usamos o sorvete da jabuticaba sobre um creme de mamão com caramelo. Para acompanhar, os golinhos do vermute não só harmonizam com a sobremesa, como reforçam a lembrança do licor, mas sem aquele dulçor exagerado”.

A sobremesa que encerra o banquete pode ser pedida avulsa por R$ 50 também.

A Casa do Porco: R. Araújo, 124, República. De seg. a sáb., das 12h às 23h; dom., das 12h às 17h. Tel.: (11) 3258-2578