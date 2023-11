Reunir os colegas de trabalho ou estudo em um contexto informal é uma ótima oportunidade para se conectar com pessoas com as quais passamos grande parte do nosso tempo. O happy hour geralmente é feito logo após o expediente ou período de aulas, e, com o final de ano se aproximando, a procura pelas reservas de lugares para esse tipo de encontro cresce de maneira expressiva.

A equipe do Paladar selecionou 3 bares perfeitos para reunir toda a galera do happy hour, em bares com 3 vibes distintas para agradar todo tipo de grupo e preferências: um mais “alternativo” e descolado, um bar mais clássico e “raiz” e um rooftop no coração da capital paulista. Confira abaixo as indicações de lugares para fazer happy hour com qualidade.

Drosophyla Bar

Um dos drinques servidos na casa. Foto: Rodolfo Regini

Fundado em 1986, na cidade de Belo Horizonte, a unidade paulistana do Drosophyla iniciou suas atividades em 2002 na região da Baixa Augusta. Desde 2015, o bar se encontra em um casarão centenário na região da Consolação, que abriga uma ambientação com forte inspiração do Art Déco em suas decorações e mobiliário. O endereço também conta com uma agenda repleta de apresentações culturais e pequenos shows musicais, com uma oportunidade para um happy hour um pouco mais “alternativo”.

Assinada por Kleber Martins, a casa tem uma carta de drinques autorais que levam os nomes de bares e espaços culturais que fizeram parte da história da vida noturna na vizinhança do bar. Entre as opções, o Oásis apresenta notas cítricas de flor de laranjeira e abacaxi, e o Jussara Drinks combina cachaça de jambu e tiquira, um destilado à base de mandioca. Os drinques autorais custam 39 reais, e a casa também prepara os drinks à escolha dos clientes, mediante a disponibilidade dos ingredientes. As opções de pratos também podem agradar a todos os gostos, entre aperitivos que vão desde porções, como lula empanada (R$ 49), bolinho de arroz recheado com gorgonzola (R$ 35) e guioza de porco (R$ 35), até alguns pratos principais para o jantar e o tiramisù clássico da casa (R$ 24).

Serviço: Endereço: Rua Nestor Pestana, 163 - Consolação, São Paulo - SP. Horário de funcionamento: Terça e quarta das 18h às 00h e de quinta a sábado das 18h à 01h. As reservas podem ser feitas pelo Whatsapp no número 11 98588-1031. Telefone: 11 3120-5535. Site: https://www.drosophyla.com.br/. Instagram: @drosophylabar.

Bar Salve Jorge

O Salve Jorge apresenta duas unidades, uma na região central da cidade e outra no bairro da Vila Madalena. Disputado para os happy hours no fim de ano, a casa conta com um canal especial para reservas do mês de dezembro (mande um e-mail para contatocentro@barsalvjorge.com.br). Além de atrações musicais em estilo mais descontraído e próximo às mesas, a casa oferece uma vasta carta de drinques, como o Pôr do Sol (R$ 42) com goiaba pimenta e canela em pau defumada, além de cervejas, destilados e vinhos variados. Você também pode conferir a seleção de caipirinhas, que podem ser preparadas com cachaça ou vodka e uma grande variedade de frutas.

O bar também oferece os petiscos clássicos da “comida de buteco”, como os bolinhos de feijoada (R$ 54), que acompanham uma geleia artesanal de limão siciliano, iscas de galeto empanadas com flocos de milho (R$ 62) ou ainda porções de empanada argentina (R$ 49,80), que podem ser de carne picante ou frango.

Serviço: Endereço: Rua Aspicuelta, 544 - Vila Madalena, São Paulo - SP, às terças, quartas e quintas das 17h à 01h, às sextas das 17 às 02h e aos sábados e feriados das 12 às 02h, telefone: 11 98835-9084 / Praça Antônio Prado, 33 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, às segundas das 12h às 19h, terças das 12h às 21h, quartas a sextas das 12h às 23h, aos sábados e feriados das 12 às 19h e aos domingos das 12h às 18h, telefone: (11) 3107-0123. Site: https://www.barsalvejorge.com.br/. Instagram: @barsalvejorge.

Abaru

O terraço do Abaru, com vista para o centro histórico da capital paulista. Foto: Wesley Diego Emes

Localizado no coração da cidade, de frente para o Theatro Municipal, e coladinho no renomado restaurante Notiê, o bar e restaurante Abaru oferece uma experiência única na região central de São Paulo. O nome tem como inspiração a obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, e indica o olhar voltado à cultura e à gastronomia contemporânea do Brasil pela casa. A vista da sacada do bar oferece uma visão privilegiada para o centro histórico da cidade - sem contar que o Abaru também apresenta um espaço fechado super interessante e moderno. O bar da casa serve alguns drinks autorais, como o Janhambu (R$ 41) e o Jambusta (R$ 44), que levam cachaça de jambu, ou ainda clássicos como o Dry Martini (R$ 44) e o Aperol Spritz (R$ 44). A seleção de cervejas exclusivas do Abaru conta com 3 variações: a Lager (R$ 18), a Witbier (R$ 20) e a Session Ipa (R$ 21), que completam a carta autoral de bebidas do espaço.

A cozinha é comandada pelo chef Onildo Rocha, discípulo do chef francês Laurent Suaudeau, e oferece uma boa variedade de aperitivos, pratos principais e sobremesas com inspiração na culinária típica do Brasil. As iscas de peixe na tapioca (R$ 49) são servidas ao estilo da culinária da região Norte do país, com molho de açaí, e os pastéis de queijo canastra (R$ 45) têm como estrela a iguaria da região serrana de Minas Gerais. É possível também experimentar pratos como o cuscuz nordestino (R$ 56), que leva legumes e feijão fradinho, e o nhoque de vatapá (R$ 98), além do bolo de castanhas do Brasil ao estilo “Toalha Felpuda” (R$ 32), que acompanha sorvete de cupuaçu artesanal.

Serviço: Endereço: Rua Formosa, 157 - Centro, São Paulo - SP. Horário de funcionamento: Segunda das 12h às 15h30, terça, quarta e quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta e sábado das 12h às 0h e domingo e feriados das 12h às 18h. As reservas são feitas pelo site https://booking-priceless.com.br/. Telefone: 11 2853-0373. Site: https://espacopriceless.com.br/abaru/. Instagram: @espacopriceless.