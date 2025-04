Ano após ano, os ovos de Páscoa ficam ainda mais inusitados, seja com misturas diferentes na casca, recheios mirabolantes ou com complementos que fogem do comum. Para quem quer inovar nesta Páscoa e fugir do bom e velho ovo de casca ao leite, intenso ou branco, trazemos três opções de produtos que desafiam o tradicional e ampliam o leque de possibilidades.

O ovo crocante de pão de queijo da Pão de Queijo Haddock Lobo

Ovo de Pão de Queijo da Pão de Queijo Haddock Lobo Foto: lila_b._gustavo_m.

Conhecida por seus pães de queijo que saem fresquinhos todos os dias e brigadeiros, quindins, tortas e outros salgados, a Pão de Queijo Haddock Lobo lançou, este ano, o seu primeiro ovo de Páscoa.

A mistura inusitada de chocolate ao leite com o queridinho do café da manhã do brasileiro: o pão de queijo pode parecer estranha à primeira vista, mas dá certo no paladar. Para quem gosta de ovo crocante, os pedacinhos de pão são bem torradinhos e não tiram a doçura do chocolate, apenas a amenizam, tendo um toque equilibrado e saboroso na boca.

Com 300 gramas, as caixinhas listradas vêm em duas cores: vermelha e branca, ou azul e branca. Cada ovo sai a R$ 150 e está disponível para compra por Whatsapp ou nas lojas físicas em São Paulo nos Jardins (Rua Haddock Lobo, 1408), Shopping Iguatemi SP, Shopping Pátio Higienópolis e Hospital Sírio Libanês.

Onde comprar

Rua Haddock Lobo, 1408, Jardins | Shopping Pátio Higienópolis | Shopping Iguatemi SP | Hospital Sírio Libanês SP

O ovo de croissant da Kio e da Kosmos Bakeshops

Ovo de croissant da Kio com a Kosmos Bakeshops Foto: Kio+Kosmos/Divulgação

Se você ficou curioso com o sabor que mistura salgado e doce do ovo de Páscoa de pão de queijo, vale também apostar no ovo da Kio e da Kosmos Bakeshops. Unindo a paixão por croissant de Henrique Yukio com o trabalho de chocolates da Deia Ko, nasceu o novo ovo das duas marcas.

A casca é feita com chocolate branco misturado a pedacinhos de feuilletine, praliné de amêndoas e croissant, croissant crocante e até ganache de croissant, o ovo pesa 340 gramas e custa R$ 182. “Eu queria fazer algo para a Páscoa que envolvesse croissant. Daí chamei a Deia, que trabalha muito bem com chocolate, para bolarmos um jeito de acrescentar croissant em um ovo de Páscoa. Foram mil testes de recheio, até que chegamos na combinação que exaltasse o croissant e o chocolate branco (que é o meu preferido)”, conta Henrique.

O produto pode ser encomendado via WhatsApp pelo número (11) 94556-6894, ou o cliente pode tentar a sorte com algumas unidades disponíveis nas lojas físicas.

Onde comprar

Mais informações: @bakehouse e @kosmos.bakeshop

Kio Bakeshop: Rua Aspicuelta, 300 - Vila Madalena

Kosmos Bakeshop: R. Marquês de Itu, 816 - Vila Buarque

Os sabores afrodiaspóricos de Aline Chermoula

Ovo de brigadeiro de dendê da Aline Chermoula Foto: Aline Chermoula/Divulgação

Para aqueles que querem um sabor de Brasil, a cozinheira, historiadora e pesquisadora de Comida Africana, Aline Chermoula, está com uma nova edição de seus ovs afrodiaspóricos, que incluem o dandara, um ovo de chocolate meio amargo recheado de brigadeiro de dendê, e o odara, edição limitada com brigadeiro de dendê, caramelo com flor de sal, castanha de caju caramelizada e coco queimado. “O primeiro, é um manifesto de sabor e coragem e o outro um abraço ancestral e prazer infinito”, conta.

A linha da Chermoula busca trazer ingredientes da culinária afro-brasileira junto ao chocolate, como coco, dendê, castanha de caju, caramelo e flor de sal. Além do de brigadeiro de dendê, também é possível adquirir o de cocada angolana com chocolate meio amargo, e o de brigadeiro tradicional. “Mais do que chocolate, entrego história, identidade e afeto. Meus ovos de Páscoa são uma forma de dizer que nosso sabor importa. E que a memória da diáspora também pode ser doce.”

Onde comprar

Pedidos pelo WhatsApp: (11) 97242-3169

Entregas em São Paulo e, sob consulta, para outras regiões.