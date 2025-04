Quem disse que só de ovos se vive na Páscoa? Este ano, restaurantes, confeitarias e chocolaterias continuaram apostando em chocolates, mas de formas diferentes, buscando inovar no cardápio ou na seleção de itens especiais para essa época do ano. Então, pode deixar o coelhinho encarregado dos ovos e presentear seus entes queridos com itens chocolatudos que fogem do tradicional. Veja três dicas!

Bananas, bananas e mais bananas do Levena

Bananão de chocolate, do Levena, para a Páscoa Foto: Levena/Divulgação

A mente por trás do doce “Isso não é uma banana” decidiu investir na fruta que fez o Levena viralizar nas redes sociais e torná-la o símbolo da sua Páscoa. O chef Diego Lozano idealizou três produtos que tem tudo a ver com a fruta tropical: um bananão de chocolate (que ele deixa bem claro que não é um ovo), bombons de chocolate com banana (R$ 135) e o “isso não é um negroni”.

O bananão (R$ 200) é feito em diversos sabores: sempre com casca de chocolate branco, recheada de caramelo salgado, ganache de pistache ou ganache de banana e, para quem não gosta de ovo recheado, uma banana dourada, cuja casca é feita com chocolate saborizado. Já o mini negroni de banana, vem em embalagem semelhante à de perfume, engarrafando um drinque já muito popular na casa, agora, para presentear.

PUBLICIDADE

Onde comprar

@levena_sp

R. Artur de Azevedo, 495 - Cerqueira César

Sobremesas do MAG Market

Caracol de Páscoa do Mag Market Foto: Estúdio Mio/Divulgação

PUBLICIDADE

Apesar das caixinhas e cestas prontas serem uma excelente pedida, se a ideia é inovar, então por que não presentear com uma sobremesa bem chocolatuda? O MAG Market, conhecido por seu bolo de chocolate de comer com os olhos, lançou o caracol de Páscoa (R$ 25), uma massa folhada delicada recheada com crémeux de chocolate e praliné de avelã, além disso, o pain au chocolat da marca está ainda mais chocolatudo, com massa bicolor de cacau e recheado com sticks de chocolate (R$ 25).

Esses produtos especiais para a Páscoa vêm em embalagens presenteáveis, podem ser encomendados até dia 16 de abril e estão disponíveis na loja física e por delivery de terça a sexta, das 9h às 18h, através do Goomer.

Onde comprar

@magmarket_

R. Dr. Renato Paes de Barros, 433 - Itaim Bibi

PUBLICIDADE

Chocolatinhos na loja temporária da AMMA

Seleção de Páscoa da AMMA Chocolates Foto: AMMA/Divulgação

No fim das contas, seja em forma de ovo, ou de sobremesa, o chocolate é o astro da Páscoa. Por isso, não poderia faltar uma indicação de chocolatinhos para apostar nesta época do ano. A marca de chocolates orgânicos AMMA está com uma loja temporária na Vila Madalena até dia 27 de abril. A ideia é trazer uma experiência imersiva no universo do cacau e, claro, trazer muitos produtos para presentear os amigos ou a si mesmo.

O espaço oferece bombons, barrinhas, caixas - incluindo um kit estilizado especialmente para a data - e drágeas a granel, todos feitos com ingredientes naturais e sustentáveis, perfeitos para dar de presente. Além disso, croissants artesanais, bolos e cafés especiais harmonizados com chocolate AMMA estão disponíveis para fazer uma boquinha em meio às compras.

Onde comprar

PUBLICIDADE

@ammachocolate

Rua Medeiros de Albuquerque, 325 - Vila Madalena