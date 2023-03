Quando o Corrutela abriu em 2018, além do talentoso chef Cesar Costa outra grande estrela deste restaurante era o moinho de pedra que processava o milho antes da preparação de uma polenta que me traz lembranças até hoje. Particularmente, sou fã de milho e, salvo alguma traição da memória, de todos e quaisquer preparos com este ingrediente que participa da alimentação mundial há, dizem, mais de 7 mil anos.

Daí que não titubeei quando soube que Cesar Costa receberia o mineiro Caio Soter, do ótimo restaurante Pacato, para um jantar à 4 mãos totalmente dedicado ao “cereal do meu coração”. A ideia do jantar era – como de fato foi, já que ocorreu na última quarta-feira (15) – explorar a polivalência do milho e aproveitar o citado moinho de pedra para manter a integralidade dos grãos, seu sabor e textura.

Enquanto Cesar Costa possui como lema a filosofia zero waste, pelo que inclusive já foi premiado, Caio Soter tem apresentado em Belo Horizonte a cozinha de quintal que tem como um de seus principais ingredientes justamente a estrela principal do jantar que deu origem a este texto e que também segue a lógica de aproveitamento integral dos alimentos.

A junção de ambos, como esperado, deu origem a esse jantar composto por 6 etapas (petit four, entradas, principais, pré-sobremesa, sobremesa e café), com direito a picles de milho verde, polenta grelhada com língua bovina, vaca atolada no creme de milho, risoto de milho verde, compota de milho verde e rocambole de milho. Eu avisei, é muito milho!

O jantar foi ótimo? Foi, mas optei por dar destaque a um item do que já substituiu nas minhas lembranças a polenta que mencionei no início deste texto: o sorvete de milho servido como uma das sobremesas, preparado como um sorvete de baunilha (com a “fava” feita do sabugo de milho tostado) e com uma textura levíssima e sabor memorável.

Polenta grelhada com língua bovina defumada e mostarda Foto: Fred Sabbag | Estadão

Vaca atolada no creme de milho Foto: Fred Sabbag | Estadão

Barriga de porco prensada com risoto de milho verde Foto: Fred Sabbag | Estadão

Ao final, um café passado com água de milho (bem suave, para quem já torceu o nariz ao ler isso) me trouxe a percepção de que, embora distantes quilômetros e mais quilômetros, Cesar Costa e Caio Soter estão umbilicalmente ligados por uma filosofia que, a meu ver, deveria ser o norte da culinária em nosso país.

Sorvete de milho com crumble de fubá e manjerona Foto: Fred Sabbag | Estadão

O resumo é que, como sempre, o “menos é mais” venceu. Um jantar objetivo, delicioso e com um ingrediente tão “simples” certamente será lembrado por algum tempo pelos que lá estiveram.

Serviço

Corrutela: Rua Medeiros de Albuquerque, 256, Vila Madalena, (11)3097-9490. qua. e qui. (das 12h às 15h; das 19h às 23h, sex (das 12h às 15h; das 18h55 às 23h), sáb. (das 12h30 às 16h; das 19h às 23h); dom. (das 12h às 16h30)

Pacato: Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes, Belo Horizonte-MG, (31)98324-8736. qua. qui. e sex. (das 12h às 15h; das 19h às 23h), sáb. (das 12h às 15h; das 19h às 23h), dom (das 12h às 16h)