Vai para Busch Gardens, na Florida? Confira seis restaurantes que valem a visita

Quando falamos sobre a Flórida é natural pensarmos logo de cara em Orlando e Miami. As cidades são as queridinhas dos brasileiros em função dos parques de diversões, praias e restaurantes.

Mas há uma outra porta de entrada nos Estados Unidos, ainda pouco explorada, e que reserva boas surpresas gastronômicas: Tampa, a terceira maior cidade da Flórida e popular pelo “parque das montanhas-russas” Busch Gardens.

Anualmente, a região de Tampa Bay atrai mais de 20 milhões de turistas que buscam estender a viagem ao redor do estado. O destino cresceu muito ao longo da última década e hoje reserva 66 restaurantes, sendo 24 reconhecidos com o selo do Guia Michelin.

Para chegar até lá bastam duas horas de viagem de carro saindo de Orlando. Outra alternativa, financeiramente mais atraente, é pegar um voo direto para Tampa. A Copa Airines, por exemplo, possui uma rota até o aeroporto TPA e aqui deixo uma dica: o valor da passagem pode sair mais barato do que ir direto para a capital mundial da diversão. Vale cotar as passagens direto no site da companhia aérea e fazer as contas.

O Paladar visitou diferentes tipos de restaurantes para quem decide escapar durante alguns dias e aproveitar o que Tampa tem a oferecer, confira.

PUBLICIDADE

Oxford Exchange

A propriedade, original e datada em 1891, tem inspiração nos antigos clubes e bibliotecas de Londres. Na área interna, ele se divide em uma livraria, loja de decoração e restaurante.

Em 2012, os irmãos Blake Casper e Allison Adams, que possuem outros investimentos na cidade, reinventaram o espaço utilizando referências de suas viagens ao exterior. Hoje é considerado o lugar ideal para tomar café da manhã, brunch ou passar o tempo depois do almoço.

No menu há dezenas de opções que tornam difícil a escolha para o visitante. Um dos favoritos da casa é o Whipped Feta (US$ 16 para compartilhar), uma pasta que combina pistache torrado, mel, limão e pão. Para os amantes do bom e velho café da manhã tradicional, vale testar o OE Classic (ovos com bacon, batatas e pão; US$ 17), o avocado toast (US$ 14) ou o omelete da casa (US$ 20).

Para beber, há diferentes tipos de cafés e chás, além do clássico bloody mary (US$ 14) e mimosa (US$ 14).

PUBLICIDADE

Opção do restaurante Oxford Exchange Foto: Valéria Bretas/Arquivo Pessoal

Columbia Restaurant

Localizado na 7th Avenue, no histórico bairro de Ybor City, é o maior e mais antigo restaurante em funcionamento do estado da Flórida. Com capacidade para atender até 1.400 pessoas, foi inaugurado em 1905 e tem forte influência da culinária espanhola e cubana. No cardápio, o local ostenta opções que trafegam entre saladas, sanduíches, tapas espanholas e diversos pratos principais.

O sanduíche cubano, com presunto, lombo de porco, salame, queijo suíço, picles e mostarda, é o carro-chefe da casa e custa US$ 14. Já a famosa Columbia’s Original 1905 Salad (US$ 8) combina alface americana, presunto, queijo suíço, tomate, azeitonas e dois tipos de molho.

Como principal, o “El Combo de Cuba” (US$ 22) salta aos olhos. O prato é uma boa pedida para brasileiros que estão com saudade de casa, pois combina sabores cubanos que esbarram na nossa culinária, como arroz, feijão preto, mandioca e carne de porco (tudo isso com muita fartura).

PUBLICIDADE

Armature Works

Um dos lugares mais democráticos e interessantes da cidade está no bairro de Tampa Heights. O local é um dos favoritos dos moradores e fica em frente ao rio Hillsborough, que tange os quatro quilômetros do “calçadão” Tampa Riverwalk. Ao longo do ano, diversos eventos são organizados para a comunidade, seja no lado de fora da propriedade, no rooftop bar ou nas instalações internas.

O food hall tem restaurantes italianos, franceses, japoneses, cubanos, americanos, entre outras opções. O edifício tem estilo industrial e permite que os visitantes façam os pedidos e optem por comer em mesas compartilhadas ou fiquem do lado de fora. Destaque para o Steelbach e Oak + Ola, ambos indicados pelo guia Michelin.

Testamos o tradicional sanduíche cubano do Hemingway’s Cuban Cuisine (US$14) acompanhado de uma sangria (US$ 10).

Jotoro

PUBLICIDADE

Se você é do tipo que adora comida tex-mex, esse é o seu destino. Localizado na entrada do Sparkman Wharf, um centro gastronômico ao ar livre na orla de Tampa, o restaurante convida quem está de passagem pela calçada a sentar, tomar uma boa margarita e pedir alguns nachos. É o lugar perfeito para um happy hour ou um encontro noturno.

O menu, assinado pelo chef Joe Isidori, passa por uma porção bem servida de chips e guacamole (US$ 12); quesadillas de queijo com sour cream (US$ 12); variedade de tacos (US$ 13 a US$ 16); cinco variações de burritos (US$ 19) e pratos individuais.

No cardápio de bebidas, há drinques autorais, cervejas, vinhos e uma carta somente para as famosas margaritas mexicanas.

Opções do cardápio tex-mex do Jotoro Foto: Valéria Bretas/Arquivo

Sal Rosa at Le Meridien

PUBLICIDADE

O Le Meridien Hotel (601 N Florida Ave), no centro de Tampa, inaugurou recentemente o Sal Rosa, de cozinha caribenha e centro-americana. O menu do restaurante é assinado pela chef Jennifer Salhoff, finalista da décima terceira edição do programa Hell’s Kitchen, do famoso Gordon Ramsay.

Com um menu vasto, o restaurante oferece opções como pato, cortes de costela, paella, ceviche e diversos preparos criativos com manga e coco. As entradas são bem servidas e ficam entre US$ 6 e US$ 20; os pratos começam a partir de US$ 17.

Além do jantar, o Sal Rosa também tem um menu completo para o café da manhã e brunch, com quase 20 escolhas diferentes.

Forbici Modern Italian

Localizado no distrito comercial de luxo Hyde Park Village, o restaurante de cozinha italiana oferece boas massas, pizzas no estilo romano, saladas e sanduíches. Testamos uma opção de pizza (US$ 12 a US$ 19), o rigatoni com pesto (US$ 13) com adicional de frango (US$ 5) e a salada caesar (US$ 5).