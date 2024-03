Vai para o Lolla? Veja onde comer na madrugada após os shows

As principais atrações do Lollapalooza 2024, como SZA, Kings of Leon, Sam Smith, Titãs e Blink-182, se apresentarão no festival no período da noite, sendo algumas das últimas apresentações das três datas do evento (22, 23 e 24 de março).

Apesar do festival ter variadas opções gastronômicas, e até um palco próprio destinado aos estandes dos restaurantes e marcas parceiras, não é todo mundo que vai conseguir aproveitar a comida do festival no intervalo ou após os shows.

A região próxima ao Autódromo de Interlagos, espaço que abrigará o festival, não apresenta muitas opções de restaurantes abertos de madrugada, mas a cidade de São Paulo tem várias boas pedidas que vão até altas horas para você matar a fome da ‘madruga’.

Confira as indicações do Paladar para você se dar uma esticada depois dos shows:

Bar Estadão

O famoso sanduíche de pernil do Bar Estadão.

A lista não poderia começar com outra indicação. Clássico absoluto da cidade, o Bar Estadão tem esse nome devido à sua localização, que fica ao lado da antiga sede do nosso jornal, na região do centro histórico de São Paulo.

O estabelecimento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é quase que um porto seguro para quem deseja aproveitar um lanche ou até uma refeição em um horário não convencional.

É comum ler que o balcão do Bar Estadão seria um dos mais democráticos da cidade, devido à variedade de públicos que frequentam o local.

Caso esteja passando pela região após o show, pode valer a pena dar uma paradinha no estabelecimento para experimentar algumas de suas iguarias, como o famoso sanduíche de pernil do Estadão, ou ainda os sanduíches com linguiça calabresa, mortadela, hambúrguer e frango. Você também pode provar os PFs, que podem incluir o mesmo pernil do sanduíche, além de outros acompanhamentos variados.

Serviço:

Endereço: Viaduto Nove de Julho, 193 - Centro Histórico, São Paulo, SP. Horário de funcionamento: aberto todos os dias da semana, 24h. Telefone: 11 3257-7121. Site: www.estadaolanches.com.br. Instagram: @barelanchesestadao.

Bráz Elettrica

A nova cobertura da Bráz Elettrica, o retorno de sr. falco, com linguiça exclusiva e grana padano

A pizzaria Bráz Elettrica, que também estará presente em estande dentro do festival, é uma opção despojada para quem quer comer uma boa pizza na madruga. O esquema da casa foca nas pizzas individuais, que apresentam sabores clássicos, como a Margherita e Pepperoni, e alguns outros criados pela casa, como a Shroomz, que leva cogumelo, gorgonzola e raspas de limão siciliano.

Feitas em forno elétrico, as pizzas da Bráz ficam com aspecto muito similar às de fornos à lenha, com a massa de estilo napolitano bem aerada e com aquele tostado característico das bordas. A maioria das unidades fica aberta no fim de semana até o início da madrugada, mas os endereços localizados na Rua dos Pinheiros e na Major Sertório vão até as 4 horas da manhã nas duas primeiras noites do festival.

Serviço:

Rua Antônio Carlos , 328 (Consolação) - sexta e sábado das 12h às 02h, domingo das 12h à 00h;

Rua Guaicuí , 38 (Pinheiros) - sexta e sábado das 18h à 01h, domingo das 18h à 00h;

Rua dos Pinheiros , 220 (Pinheiros) - sexta e sábado das 12h às 04h, domingo das 12h à 00h;

Rua Carlos Weber , 576 (Vila Leopoldina) - sexta e sábado das 18h à 01h, domingo das 18h à 00h;

Alameda Campinas , 1289 (Jardim Paulista) - sexta e sábado das 18h à 01h, domingo das 18h à 00h;

Rua Doutor Cândido Espinheira , 338 (Perdizes) - sexta e sábado das 18h à 01h, domingo das 18h à 00h;

Rua Major Sertório , 106 (Vila Buarque) - sexta e sábado das 18h às 04h, domingo das 18h às 23h30;

Rua Gaivota, 779 (Moema). Horário de funcionamento: sexta e sábado das 18h à 01h, domingo das 18h à 00h;

Sujinho

Presente no cenário gastronômico paulistano desde os anos 60, o Sujinho é também um ponto clássico para aproveitar durante as altas horas.

Presente no cenário gastronômico paulistano desde os anos 60, o Sujinho é também um ponto clássico para aproveitar durante as altas horas. Perfeito para continuar a curtição ou para matar a fome após os shows, o restaurante é um dos endereços mais reconhecidos da madrugada paulistana, sendo também um destino turístico da cidade para quem vem de fora curtir o festival.

Um dos pratos mais famosos é a costela bovina grelhada, que a casa afirma ser a melhor da cidade, e há variadas opções de entradas, petiscos, guarnições, peixes e cortes bovinos e suínos. Entre as carnes, o Sujinho apresenta várias opções de pratos para dividir.

Serviço:

Endereço: Rua da Consolação, 2078 - Cerqueira César, São Paulo, SP. Horário de funcionamento: aberto todos os dias da semana, das 12h às 04h. Telefone: 11 3154-5207. Instagram: @sujinhochurrascaria