O grande dia está chegando! Mia, Roberta, Lupita, Diego e Giovanni sobem ao palco do Allianz Parque nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro. Os hits “Aún Hay Algo” e “Nuestro Amor” vão ficar ainda mais gostosos com a barriguinha cheia! E o melhor? Dá para fazer isso lá dentro do estádio mesmo.

Com ótimos restaurantes, o Allianz Parque disponibiliza tudo que você precisa para estar firme e forte para cantar um belo “y soy rebelde” a plenos pulmões!

La Coppa Ristorante + Braza Gastronomia

O cardápio inclui massas diversas, como gnocchi, ravioli, lasanha, além de risoto, pratos com carne e opções “família”, como Orata com Limão Siciliano, um peixe branco inteiro braseado com limão siciliano, e Bistecca Alla Fiorentina, que leva uma bisteca de 1,3 kg servida com manteiga de ervas e gnocchi de sêmola.

Já o Braza, conta com espetinhos de kafta, sobrecoxa de frango orgânico, polvo e linguiça, coração de frango e pato, picanha e até lula! Além dos vegetarianos: milho com manteiga de kimchi e de quiabo e cenoura. Alguns petiscos também estão no cardápio, como a tão adorada,mas diferentona coxinha de pato, tucupi e gremolata de Jambu. Bolovo e batata frita com queijo do reino também estão disponíveis no restaurante. Carnes na brasa não faltam, tem frango, peixe, cupim, polvo, mariscos e muito mais!

Nos dias de shows, os dois restaurantes se unem em um grande camarote. O acesso é mediante a compra de pacotes que incluem open food e open bar. Essa é uma ótima alternativa para quem quer comer bem e aproveitar o show com uma vista privilegiada da frente do palco.

Localização: 3° piso

Para mais informações: @lacoppa.ristorante e @braza.gastronomia

Nagairô

O restaurante japonês Nagairô serve em esquema de rodízio, inclusive nos dias de shows. Ele inclui entradas, como ceviches, missoshiro, ebifurai (camarão empanado) e guioza. No sushibar, estão disponíveis sushis de peixes diversos - incluindo opções vegetarianas -, sashimis, temakis e Jo de atum com foie gras. Três pratos quentes podem ser pedidos: yakissoba, teppan e chicken katsu (frango empanado crocante).

Durante os shows, o restaurante funciona como camarote com vista para o palco, devendo-se comprar o pacote do show pelo site, que inclui bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e uma taça de sorvete de sobremesa.

Para o RBD, já está esgotado, mas para shows que ocorrerão em breve ainda há vagas, como para o da Alanis Morissete e do Paul McCartney.

Localização: 3° piso

Para mais informações: @nagairosushi