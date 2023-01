Verão: Confira 5 restaurantes que oferecem pratos para celebrar a estação

As altas temperaturas do verão chegaram em São Paulo fazendo com que ingredientes leves e frescos passam a ser preferência de boa parte dos consumidores.

Pensando nisso, algumas casas espalhadas pela cidade de São Paulo montaram cardápios refrescantes para aproveitar o verão.

Confira opções:

Aizomê

Comandado pela chef Telma Shiraishi, a unidade do Aizomê localizada na Japan House vai oferecer o zaru soba, típico macarrão servido frio ou gelado com o caldo a parte apresentado em uma cesta de bambu onde a massa fica disposta.

Av. Paulista, 52 – 2ª andar. (11) 2222-1176 e whatsapp (11) 91296-4199. Funcionamento de terça a domingo, das 11h30 às 16h30.

Me Vá

Com a chegada do verão, o restaurante espanhol localizado no baixo Pinheiros elaborou um menu de tapas sazonal.

As croquetas espanholas ganham versões de cogumelos e bacalhau. Há também novas sugestões que fogem do cardápio hibérico como pastel de queijo com kimchi e bao de panceta, picles e cebola roxa.

Rua Ferreira de Araújo, 285. Pinheiros. (11) 3816-0588. Funcionamento seg. a qua. das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Qui. das 12h às 15h e das 18h30 às 00h. Sex. e sáb. das 12h às 00h. Dom. 12h às 17h.

Charco

O restaurante Charco, que agora também abre para almoço às sextas-feiras, incluiu no cardápio um preparo de lulas assadas na brasa, brócolis e romanesco finalizados com páprica picante que promete entregar o verão a cada garfada.

Rua Peixoto Gomide, 1492. (11) 30630360 e whatsapp 11 94631-4065. Funcionamento Ter. a quin. 19h-23h. Sex e sáb. 13h-16h e 19h30-23h. Dom. 13h-16h

Lula com brócolis e romanesco do restaurante Charco

Badauê

A proposta do Badauê é apresentar a culinária caiçara com toques contemporâneos.

Por isso, a casa, que fica na rua José Maria Lisboa, montou um cardápio de crudos para a temporada de verão.

Entre as opções estão o carpaccio misto, com fatias de salmão, atum, peixe branco, polvo e camarões, além do tartar de atum com molho de tamarindo e tartar de peixe brancdo com molho de manga.

Rua José Maria Lisboa 1397, tel. 11-2894-1804/2894-1798. Funcionamento: Seg 12h-16h. Ter. a qui. das12h às 15h. 19h às 00h. Sex. 12h às15h. 19h às 23h30. Sáb. 12h às 00h. Dom. 12h às 22h

31 Restaurante

A casa localizada no centro de São Paulo aposta em pedidas veganas e vegetarianas .

Com a chegada do verão, o 31 Restaurante dá boas vindas à estação com um novo menu degustação inspirado em referências praianas.

A experiência vai oferecer pratos como a azeitona da praia, uma típica beldroega conservada como uma azeitona tradicional. Outro prato da sequência é o risoto de salicórnia, preparado com um típico vegetal costeiro.

O menu degustação vegetariano sai por R$ 185. Já a versão vegana sai por R$ 150.

Rua Rego Freitas, 301, Centro, (11) 91083-9721.Funcionamento ter. a sex. das 12h às 15h e das 19h às 23h; Sáb. das 12h às 16h e das 19h às 23h. Dom. das 12h às 16h.