Vila Anália celebra aniversário com jantar especial

O Vila Anália, um dos maiores complexos gastronômicos da América Latina, está em clima de festa. O empreendimento celebra seu primeiro ano de atividade nesta quinta-feira, 15, com um jantar exclusivo no restaurante italiano do conjunto, o Temperani Cucina.

O renomado chef italiano Antonio Maiolica convida outros cinco chefs amigos de quatro casas diferentes da cidade para oferecer ao público pedidas especiais. Paula Anselmo, que comanda o restaurante especializado em discos napolitanos Rural Pizzeria, serve a deliciosa pizza com creme de chuchu, camarão e pimenta-de-cheiro (R$ 70), inspirada no clássico ensopado de camarão com chuchu.

Chef Antonio Maiolica comanda a noite especial no Vila Anália Foto: Valéria Gonçalvez|Estadão

Ainda fazem parte do cardápio a massa orecchiette com salsicha, cogumelo e trufa (R$ 98), de Gerard Barberan, da Bottega Bernacca, e a fregola com porco e frutos do mar (R$ 89), da rotisseria La Cura, de Ivan Santinho.

A sobremesa fica por conta da pizza doce Rachetta da La Braciera, pizzaria dos chefs Marcos Paulo e Geison Ferreira, de cremes de ricota, avelã e pistache finalizada com pedacinhos de pistache frescos (R$ 60).

Serviço

Endereço: Rua: Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco

Continua após a publicidade

Telefone: 11 2673-5378

Horário: Segunda e terça, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 17h.

Cartões de crédito e débito: Todos

Reservas: https://linktr.ee/grupovilaanalia