A nostalgia de ouvir Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez cantando “Sálvame” ou “Tras de Mí” pode ser muito bem acompanhada de boa comida! Nossos eternos rebeldes ficam a cargo do espetáculo musical, mas você pode se hidratar e manter o bucho cheio dentro do estádio mesmo!

Com opções de restaurantes, o Estádio Morumbi disponibiliza tudo que você precisa para aguentar bem as horas de muita cantoria e emoção que estão por vir!

Johnny Rockets

Com três lojas fixas espalhadas pelo estádio, o Johnny Rockets trará um cardápio exclusivo para os shows da banda nos dias 12 e 13 de novembro, no Morumbi. Além das unidades nos setores Cadeira Cativa, Arquibancada e Área Vip, ambulantes circularão pelo estádio com alguns produtos do restaurante.

No cardápio, as lojas terão sanduíches a partir de R$ 30,00, como os tradicionais Cheeseburger, Bacon Cheeseburger, Mega Dog, Mega Bacon Cheese Dog, Texas Chicken Burger, com a opção de levar só o sanduíche ou um combo com fritas e refrigerante, este a partir de R$ 55,00. Além disso, estarão disponíveis as barcas de American Fries e Bacon Cheese Fries a partir de R$ 30,00 e o balde de frango frito por R$ 60,00 cada.

Para quem quer se refrescar com um milkshake bem geladinho, tem desde os clássicos até os da linha Original do Johnny Rockets, com os sabores Chocolate Hershey’s, Strawberry e Chocomaltine, no valor de R$ 30,00 em copo de 400ml.

Localização das unidades:

Cadeira Cativa - 3° piso

Área Vip - 3° piso

Arquibancada - 4° piso

Para mais informações: @johnnyrocketsbrasil

Restaurante Koji

O Koji inclui em seu cardápio diversas opções de pratos da culinária japonesa. Nas entradas, tem o Kani Cream Croque - um croquete cremoso de caranguejo -, o Salmão no Shisso - salmão batido e servido em tempurá de shisso - e a Kaisô Salad - um coquetel misto de algas, por exemplo.

Além disso, oferece temakis, dentre eles, Califórnia, Ebitem - de camarão empanado -, Salmão e até de polvo, o Tako. Sashimis variados também estão disponíveis, incluindo de salmão, polvo, atum e vieira, e diversos tipos de sushi. o Koji também é um ótimo lugar para tomar drinques, como Gin Tônicas e Margarita Jose Cuervo, e cervejas long neck.

Em dias de shows, o Koji funciona como camarote, ou seja, mediante a compra de pacotes especiais para cada evento, que garantem acesso ao buffet e bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Localização:

Para mais informações: @bykoji