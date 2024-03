“Rota dos AfroSabores” promove imersão nas tradições culinárias afro-brasileiras no Sesc 14 Bis

De 21 a 30 de março, o projeto “Rota dos AfroSabores” promoverá uma imersão nas tradições culinárias afro-brasileiras com oficinas e aulas-show no Sesc 14 Bis, na Bela Vista.

São quatro encontros independentes, às quintas de noite e aos sábados pela manhã, com o objetivo de proporcionar uma jornada educacional explorando as tradições, culinárias e saberes das comunidades afrodescendentes brasileiras.

O primeiro encontro será no dia 21 de março, em alusão ao Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, e também ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial, e falará sobre história, economia, ingredientes e técnicas.

O segundo, no dia 23, será uma aula-show com degustação, abordando a rota de insumos afrodiaspóricos para as Américas por meio da produção de uma moqueca de legumes com dendê e leite de coco.

Já o terceiro encontro, no dia 28, será uma oficina propondo uma perspectiva sobre como consumimos, nos alimentamos e descartamos alimentos, buscando decolonizar nossos hábitos.

Fechando o ciclo, o quarto encontro será uma aula-show no dia 30, cozinhando e desgustando o Maafe, prato tradicional africano, um guisado espesso geralmente feito com carne, legumes e amendoim. A ideia é questionar a naturalidade com que comemos strogonoff, mas desconhecemos um prato que inspira o xinxim de galinha dos baianos.

O ciclo será ministrado por Patty Durães, pesquisadora especializada nas heranças afrodiaspóricas na culinária brasileira, intermediadora de projetos para a Cia das Letras e coordenadora pedagógica da escola Gastronomia Periférica.

Serviço

1º encontro: Oficina “AfroSabores, AfroSaberes” (21/3, quinta, das 18h30 às 20h).

2º encontro: Aula-show “O dia em que o quiabo encontrou o dendê e o coco” (23/3, sábado, das 11h30 às 13h30).

3º encontro: Oficina “AfroSaber na cozinha: já pensou em começar a cozinhar?” (Dia 28/3, quinta, das 18h30 às 20h).

4º encontro: Aula-show “AfroSabor: a cremosidade do amendoim” (Dia 30/3, sábado, das 11h30 às 13h30).

Sesc 14 Bis (r. Dr. Plínio Barreto, 285)

Ações de quinta-feira: 40 vagas; ações de sábado: 50 vagas. Distribuição de senhas e pulseirinha uma hora antes do início da atividade. A partir de 12 anos.