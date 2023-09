Sabiá é escolhida empresa do ano por guia italiano

Com fazendas na porção paulista da Serra da Mantiqueira e na Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul, o Azeite Sabiá foi eleito em Gênova, na Itália, como empresa do ano pelo Lodo Guide, instituição que premia “lugares, histórias, personalidades e emoções” por trás dos óleos de azeitona desde 1991.

Ao ultrapassar duas das mais tradicionais e prestigiadas companhias italianas, a Marfuga, fundada em 1817, e a Frantoi Cutrera, criada em 1906, a Sabiá firma o Brasil no mais alto patamar de qualidade na produção de azeite extravirgem.

Segundo os organizadores do guia (já à venda por € 49), “Mais uma vez, o azeite Sabiá criou verdadeiras obras-primas – óleos que, através de suas notas aromáticas, capturam toda a sua experiência, dedicação e trabalho duro”.

“Esta é a competição mais antiga do mundo dedicada ao azeite extravirgem, a única internacional que conta com 32 edições consecutivas. Superar duas empresas italianas, centenárias e reconhecidas pela excelência, é uma vitória extraordinária, não só para o Sabiá, como para toda a olivicultura brasileira de qualidade”, orgulha-se a proprietária Bia Pereira.

Em sua quarta safra comercial, o azeite Sabiá já coleciona 87 prêmios internacionais, mais de 20 deles somente em 2023. Seus varietais de azeitonas koroneiki e arbequina custam R$ 94, assim como o blend secreto. Já os varietais de arbosana e coratina saem por R$ 97.

Fazendas do Azeite Sabiá - SP

Estrada Municipal Pedro Joaquim Lopes, 3.931, Lageado, Santo Antônio do Pinhal. Encomendas: WhatsApp: (12) 3666-2282 ou via contato@azeitesabia.com.br