Saiba como é o Sororoca Bar, novidade de chefs famosos em Pinheiros

Um tanto ao mar, um tanto ao rio. Um paulista, um paranaense e um paraense unidos para grelhar um pirarucu, ensopar uma sororoca, empanar uma lula. Os chefs Gustavo Rodrigues (Lobozó), Marcelo Corrêa Bastos (Jiquitaia, Lobozó e Stasera) e Thiago Castanho (ex Remansos do Bosque e do Peixe) estão juntinhos para trazer à terra, em clima amistoso e sustentável, o melhor das águas do país.

No fundo de um quintal de Pinheiros, fica a peixaria do Sororoca Bar. Dali, no ano que vem, sairão peixes limpos, frescos ou congelados, inteiros ou filetados, para serem levados para casa. Por ora, no entanto, só vão sair filhotes, carapaus, tucunarés, robaletes e pargos para as mesas.

“Queremos comprar direto dos pescadores de São Paulo, Santa Catarina e Pará”, avisa Gustavo que manteve a própria peixaria durante anos no Tatuapé. Curiosamente é o único dos sócios cozinheiros que não pesca: “As poucas vezes que tentei, primeiro eu passava mal no barco e depois não pegava peixe nenhum”.

Marcelo, por sua vez, jura que não é história de pescador: arrasa na isca com “robalo pequenininho, pargo e tainha no litoral do Paraná, na reserva ecológica de Guaraqueçaba”. Há cerca de uma semana, em um dos últimos testes, contava aos amigos reunidos que o Bar no nome era para realçar a informalidade, como a daquela noite.

O ambiente acolhedor do novo Sororoca Bar, em Pinheiros. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

PUBLICIDADE

“A comida vai ser top, são três chefs, mas tem essa coisa mais apertadinha, mais aconchegante, dos lugares que a gente gosta”, disparou Gustavo. Por comida top entenda-se porções pequenas para serem compartilhadas. Algo como quatro ou cinco itens para dois comensais.

No momento, o queridinho é a lula com chuchu, uma salada do vegetal com algas, o molusco à doré e pimenta Sichuan (R$ 59). “Pratão talvez tenhamos um, talvez um filhote na brasa aos domingos, porque só depois que o restaurante abre é que ele toma o rumo dele”, aposta Marcelo. Enquanto ele não expressa sua personalidade, os pais o apresentam em um cardápio tripartite.

A ala dos frios, alternará escabeches, conservas, crudos, ceviches (como o de pargo com leite de tigre de pipoca, R$ 42) e tostas (como a de mexilhões, R$ 38). Na dos quentes, entram preparos como pastéis (a dupla de algas e hortaliças sai a R$ 24), dumplings, pirão (R$ 24), caldinhos, mujica e arroz. Então, tudo o que pode ser abrilhantado pelo carvão, seja um linguado inteiro (R$ 110), seja um espetinho de camarões (R$ 32), aparece na ala da brasa.

Em detalhe, um dos queridinhos do menu: a salada de chuchu e algas com lula crocante e pimenta sichuan. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

De certa forma, a novidade segue a lógica de um bom restaurante japonês, onde se come realmente o peixe do dia, aquele que está no auge da temporada. Até por isso, nem sempre o Sororoca terá sororoca. “Ela veio muito bem nesses últimos meses, mas está acabando a época. Em compensação, o carapau está maravilhoso agora”, adianta Marcelo.

PUBLICIDADE

Para peixólatras, carapau pode ser sinônimo de sashimi gordo, por lá, no mais das vezes, tem descansado mais de 24 horas em salmoura e menos de 10 minutos na brasa antes de chegar à mesa com um pirão.

Falando nele, vizinha do Lobozó e ex-companheira de GNT de Thiago, Dona Carmen Virgínia, do Altar Cozinha Ancestral, precisou de uma cumbuca para chamar de sua. Prometeu – e inclusive já cumpriu – que enviaria uma saca da Farinha do Tuna, feita em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, para as próximas levas.

“Os pirões a gente muda muito, um dia é de um peixe, outro dia é de caranguejo, outro de camarão. Nunca vai ser igual a experiência de vir comer aqui”, diz o chef do Jiquitaia, que se propôs a tocar o dia a dia da cozinha por um ano.

O carapau espalmado na brasa e o pirão do dia, a atração principal do Sororoca Bar. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Outro vizinho do Lobozó, Marcio Shihomatsu, do Pasta Shihoma, saiu dizendo que é “Um lugar confortável e descomplicado, com peixes grelhados à perfeição. Um encontro entre a simplicidade, o frescor dos frutos do mar e o carvão. Uma delícia!”.

PUBLICIDADE

Fã de insumos aquáticos, Thiago Bañares (chef do Tan Tan e do Kotori) viu na casa dos amigos uma alternativa aos asiáticos: “Só tenho coisas positivas para falar, sinto falta de comer um pescado que seja apenas muito bem salgado, marinado e assado na brasa, sem manteiga e nem creme, com sabores limpos. É um restaurante que vem para agregar muito à cidade”.

Pode-se dizer que o Sororoca é a comida de três meninos que adoram comer e cozinhar peixe, que estão focados nos ingredientes, que buscam suas próprias referências. Uma sociedade significativa. “A gente está muito despreocupado em fazer cozinha brasileira, peruana ou mexicana. Mais ainda em ter autoria no cardápio. A gente quer que seja bom, quer trabalhar feliz, sem ter um ego do cacete”, confessa Gustavo.

Gustavo Rodrigues traz o peixe diretamente da brasa para servir os amigos na última noite de testes para a abertura do Sororoca Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Inevitavelmente o lugar inspira expectativas, afinal, os tais meninos são velhos conhecidos de foodies e afins. Posto isso, o Sororoca é um lugar despretensioso para se pedir um chope, para engatar conversas sem pressa e para sentir que deu praia, faça chuva ou faça sol.

Entre salão, bar e sala privativa, cabem até 60 convivas que, neste comecinho, só serão recebidos para jantares às sextas e sábados e almoços aos sábados e domingos. Em breve, terá mais serviços, incluindo as noites de segunda e reservas a portas fechadas.

PUBLICIDADE

Sororoca Bar

Rua Simão Álvares, 785, Pinheiros. Sex., das 19h às 23h30; sáb., das 12h às 16h30 e das 19h às 23h30; dom., das 12h às 16h30. Reservas: (11) 91215-2925