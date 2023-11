Saiba quando vinho de cantora do RBD estará disponível no Brasil

A cantora e atriz mexicana Maite Perroni, do grupo RBD, que recentemente fez sua passagem pelo Brasil com a turnê ‘Soy Rebelde’, aproveitou os dias no país para anunciar a chegada de sua linha de vinhos em solo brasileiro.

Os vinhos são produzidos em parceria com a Bodega Santa Julia de Mendonza, da Argentina. Chamado de Spara, a bebida é dividida em dois tipos: Spara Jump Into Malbec e o Spara Jump Into Rosé. Os rótulos são maturados em tanque de aço inoxidável por 3 meses, sem contato com madeira, podem ser comprados por R$ 112,50.

Os vinhos já estão disponíveis no site MiVino. Durante a turnê de Maite Perroni pelo Brasil eles entraram em pré-venda.

