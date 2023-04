São Paulo é a capital da pizza no Brasil, diz estudo

A Associação Pizzaria Unidas do Brasil (Apubra) fez pesquisa inédita que mapeou a quantidade de pizzarias no país através de informações extraídas de fontes oficiais do governo. A pesquisa compreende empresas cadastradas na Receita Federal, em situação ativa, até dezembro de 2022.

O estudo aponta que o mercado brasileiro de pizzaria aumentou em 499% nos últimos dez anos. A cidade de São Paulo registrou um crescimento de 337%, com o número de pizzarias aumentando de 467 (2012) para 2.866 (2022), e é disparada a cidade com mais estabelecimentos do segmento no Brasil.

No ranking nacional dos estados com maior número de estabelecimentos, São Paulo aparece na primeira colocação, com 28% das pizzarias em operação no país. O Rio de Janeiro ficou em segundo, com 10%, seguido por Minas Gerais, que representa 9% do mercado.

Estudo aponta crescimento do número de pizzarias no país e destaca a cidade de São Paulo Foto: Mario Rodrigues

O sudeste é a região mais representativa do segmento, concentrando mais de 60% das pizzarias do Brasil, que resulta em um mercado extremamente competitivo. Gustavo Cardamomi, presidente da Apubra, destaca “Quem deseja trabalhar no setor precisa ter em mente a importância de um bom planejamento estratégico e da busca constante por aprimoramento a fim de se destacar em meio a competidores já estabelecidos”, explica Cardamomi.

A Apubra destacou que o estudo não corresponde ao total de pizzarias atuantes no Brasil. Trata-se de uma amostragem e estima-se que esse dado corresponda a 75% do mercado. “Para nós é uma grande satisfação concluir esse estudo, que esperamos servir como guia para todos os profissionais que atuam no mercado da pizza, de empresários a fornecedores, até aqueles que almejam empreendedor no setor. Entendemos a necessidade de investir em capacitação constante e reforçamos o nosso compromisso com essa missão” finalizou o presidente.