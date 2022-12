Seis receitas para driblar ou vencer de vez a fome durante o jogo do Brasil

Da cozinha para a Copa, no sofá da sala. O jogo do Brasil nas quartas de final, contra a Croácia, acontece exatamente na hora do almoço. Partida sujeita a prorrogação e até disputa de pênaltis – embora ninguém goste de lembrar disso –, o confronto pode pegar de surpresa o estômago de quem não tomar providências antecipadamente.

Aqui vão quatro alternativas de petisco ou lanche para matar a fome da torcida ainda durante a disputa e duas para o almoço tardio, depois do jogo. A lista parte da clássica pipoca – em duas versões, com aditivos para gourmetizar a experiência –,inclui dois tipos de sanduíche fáceis de fazer mas de sabor especial e tem dois pratos que é melhor saborear longe do tapete da sala.

Pipoca com curry

Pipoca com curry: cor, sabor e exotismo para a torcida

Exotismo no sabor e na cor da pipoca entretêm a plateia e garantem um ótimo aperitivo para o que vier depois. A preparação casa muito adequadamente também com sucos, com drinques e com aquela cervejinha que muitos torcedores gostam de acrescentar ao futebol.

Pipoca oriental

Pipoca com gengibre e gergelim: toque oriental para a galera diante da TV

Se uma travessa de pipoca também é irresistível para acompanhar um jogão na TV, imagine quando ela está coberta de originalidade no sabor. A pipoca com gengibre e óleo de gergelim, de pegada oriental, tem aroma, sabor e até crocância especiais. Para conhecer os segredos da boa pipoca feita em casa, leia as dicas da colunista Patrícia Ferraz.

Lanche de linguiça

Lanche recheado de linguiça, queijo prato e vinagrete: opção substanciosa para ver a partida

É verdade que a plateia tem fome de gols. Mas também é preciso adicionar sustância ao acompanhamento do evento. Esta receita de lanche de linguiça, com queijo prato e vinagrete, tem preparo rápido, mas garante o abastecimento da turma ainda durante a disputa.

Sanduíche de copa lombo

Sanduíche de copa lombo: tem copa até no nome, perfeito para a ocasiao

Esta opção é para quem toma providências antecipadamente. No caso do sanduíche de copa lombo, o ideal é deixar a carne selada descansar durante a noite na geladeira, envolta em plástico-filme. A montagem pode ser feita minutos antes do jogo.

Continua após a publicidade

Macarrão à carbonara

Espaguete à carbonara: com preparo rápido e garantia de aprovação unânime

A torcida também precisa restaurar energias depois de uma disputa intensa, como se espera que seja este desafio da seleção. Numa produção que dá pouco trabalho e rende muitos elogios, o macarrão à carbonara é fácil e rápido de fazer, principalmente nesta versão do chef Fádia Cheaito, do restaurante Sheike Culinária Árabe.

Polvo com pupunha

Polvo com pupunha: melhor opção para evitar a tensão na hora do jogo

Como nem todo mundo gosta muito de futebol, embora possa adorar cozinhar, e também porque há gente que ficar tão nervosa que prefere distância da TV, segue também uma receita que vai manter o cozinheiro ou a cozinheira longe das emoções da partida. O polvo com pupunha não é difícil de fazer, mas exige dedicar algum tempo à produção. Quanto ao sabor, é uma garantia de satisfação total, capaz de fazer a galera até esquecer algum resultado adverso. Mas é melhor nem falar dessa possibilidade.