Dia dos Namorados é aquela data que não dá para passar em branco. Nos restaurantes, os menus são focados em agradar casais que procuram um jantar romântico, que quase sempre têm de enfrentar esperas ou, no caso dos atrasados, não conseguem uma mesa sequer para comemorar.

Mas nem tudo está perdido. Se você não conseguiu fazer sua reserva ou prefere comemorar de um jeito mais íntimo, em casa, saiba que isso não significa ficar horas no fogão. Do café da manhã ao jantar e à sobremesa, selecionamos oito casas que oferecem opções para todos os bolsos e gostos, para comemorar em casa e longe do fogão. Confira abaixo





EMPÓRIO AGUZZO

Gnoccho della Casa do restaurante Aguzzo é feito com Espinafre Foto: Virou Noticia ICustom Credit

O empório do restaurante homônimo oferece sugestões para quem quer um jantar de sotaque italiano. No menu, molhos prontos, pães artesanais e antepastos. As estrelas são as massas recheadas artesanais feitas diariamente e oferecidas em embalagens de 500 gramas. Entre elas, o clássico Gnocchi della Casa (de batata e espinafre) R$ 45; Gnocchi de batata R$ 40; Tortellini de Gorgonzola R$ 55; Culigionis (massa recheada com ricota e limão Siciliano) R$ 55; Ravióli di Manzo (carne assada) R$ 55 e Fagottini, recheado com ricota e trufas negras R$ 95. Para acompanhar, a casa oferece molhos para finalizar o prato em casa, como ao pomodoro (R$ 19 -250 g); de rabada (R$ 45 -250g); de cordeiro R$ 45-250g); bechamel (R$ 19 -250g); pesto (R$ 35 -250g), entre outros.

Fãs de Lasanhas podem escolher entre dois tipos: Alcachofra R$ 65 e Bolognesa, por R$ 55. A casa ainda trabalha com bebidas: além de vinho, há também drinques como Negroni e Limoncello, feito em parceria com a APTK, empresa do bartender Alê, D’Agostino.

Empório Aguzzo: https://livemenu.app/menu/593aa80ad1d80760d54fe8b3





EMPORIO FASANO

Fondue de Queijo do Empório Fasano Foto: Leo Feltran

O friozinho gostoso do outono é a ocasião perfeita para quem quer comemorar o Dia dos Namorados com um jantar prático, sofisticado e super romântico. Para isso, o Fasano tem como opção a fondue, que pode ser levada para casa congelada. A Savoyarde (R$ 170) é feita com mix de queijos e serve duas pessoas.

Mas se a ideia for uma surpresa pela manhã, a caixa Fasano (R$ 429) é composta por produtos da marca Fasano e artigos importados ou adquiridos de uma seleção de pequenos produtores nacionais. Entre as gostosuras, salada de frutas da estação, suco e água de coco, sachês de café drip coffee, chá de hortelã, croissant, pain au chocolat, bomboloni, bolo de laranja, pães de queijo, torrada, mini-ciabatta, minipães estilo italianinho, mix de frios, manteiga, geleia e mel. Para finalizar, um buquê de flores.

Emporio Fasano Rua Bela Cintra, 2.245 - Jardins Tel.: (11) 3896-4300





MESA III

Capelle de Pato e Champignons, da rotisserie Mesa III Foto: Lais Acsa I custom cre

Delícias prontas para finalizar ou aquecer e servir é a pedida do Mesa III, da chef Ana Soares. Para comemorar a data longe das filas, ela preparou entradas como a Tatin ao Chèvre e Tomate confit (R$50, duas unidades), a Terrine de Ave com Pistache (R$260/kg) e a Tapenade de azeitonas pretas, passas e aliche (R$55).

Como prato principal, a chef preparou uma seleção de massas e molhos que incluem o Cappelle de pato e champignons (foto; R$ 75) ao Ragu de Cogumelos (R$ 75), o Cappelle de Vitela com Amêndoas (R$ 80) ao Creme de Limão (R$ 82,50), o Tortelli ao Brie, pera seca e amêndoas (R$90) ao Creme de ervas (R$ 82,50) e o Cappellacci de Alcachofra (R$ 67,50) na Manteiga de Sálvia (R$ 45, 160g).

Para adoçar, Panna-Cotta com calda de frutas vermelhas (R$ 37), Crostata Romeu e Julieta (feita com goiabada, chèvre e castanha do Pará, (R$ 50, duas unidades), o Bolo-souflé de coração (R$ 50, duas unidades) e o Sorvete de mel (R$ 60, 500ml).

As compras podem ser feitas presencialmente, por telefone ou pela loja virtual loja.mesa3.com.br, com entregas para toda a cidade de São Paulo.

Mesa III Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré Tel.: (11) 3868-5500 / (11) 94746-2417





CASA SANTA LUZIA

Bolo Red Velvet da Casa Santa Luzia Foto: Iara Venanzi ICustom Credit

Um dos empórios mais famosos da cidade, a Casa Santa Luzia preparou um cardápio com 82 sugestões para a data. Para começar, opções de café da manhã - nas versões bistrô, tradicionais e fit – que podem também ser entregues em uma cesta que o cliente pode personalizar com os itens que desejar. Se a ideia for um jantar romântico, a sugestão de entrada é o Brie Folhado com Compota de Frutas Vermelhas (R$ 61,00 - 310g), feito com o queijo derretido em massa folhada crocante harmonizado com compota de frutas vermelhas. Entre os principais, há a opção de Arroz de Pato (R$ 211,00 - kg) finalizado com linguiça portuguesa.

Quem preferir as massas, as sugestões são o Ravioli de Muçarela de Búfala (R$ 44,90 - 300g) e o Capeloni de Burrata Caprese (R$ 50,00 - 300g), que podem ser acompanhados pelos molhos de parmesão ou de tomate clássico feitos artesanalmente. De sobremesa, duas opções: Bolo Red Velvet (R$ 247,00 - o quilo), tem formato de coração e é recheado com cream cheese, fava de baunilha e decorado com frutas frescas ou a Torta Brownie de Nutella (R$ 21,70 - 110g), com massa feita com avelãs e gotas de trufa de Nutella. Os itens estarão disponíveis até o dia 12 de junho no balcão da loja.

Casa Santa Luzia Al. Lorena, 1471, Jardins Tel.: (11) 3897-5012 ou (11) 3897-5013





LE JAZZ BOULANGERIE

Cesta de Café da Manhã Le Jazz Boulangerie Foto: Lais Acsa I credit custom

A mais nova casa do grupo Le Jazz, a Le Jazz Boulangerie, preparou duas cestas recheadas de pães, quitutes e bebidas para o Dia dos Namorados. São duas opções: a Cesta Café (R$365) vem com croissants, mini brioches, brioche com creme de confeiteiro e mirtilo, cinnamon roll, suco de tangerina, geleia, café moído, manteiga, mini vela e guardanapo.

Para alegrar a noite, a Cesta Noite (R$ 610) é composta por fatias de pão de Campagne, 1 garrafa de vinho Malbec, Focaccia, Danish com creme confeiteiro e morango, creme gruyère, geleia, presunto serrano espanhol, mix de nuts, chocolate com avelã, mini vela e guardanapo. As cestas estão disponíveis em quantidades limitadas.

Os pedidos devem ser realizados por telefone ou WhatsApp e as retiradas serão feitas na Boulangerie entre 8 e 12/06.

Le Jazz Boulangerie Rua Joaquim Antunes, 501, Pinheiros Tel.:(11) 99814-4483





MARILIA ZYLBERSZTAJN

Mousse de Chocolate com Morangos da Marilia Zylbersztajn Foto: @kato78

Para quem quer surpreender depois do jantar, a confeitaria criou uma sobremesa especial para a data: é a Mousse de Chocolate (R$ 30), disponível, à pronta entrega ou por encomenda. O doce - servido em potes de vidro que lembram as verrines (sobremesas servidas em copos individuais) - combina dulçor na medida, acidez da fruta, picância da pimenta e a crocância do suspiro.

Confeitaria Marilia Zylbersztajn Rua Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena Entregas com pedidos via WhatsApp, pelo telefone (11) 96570-0094 (frete sob consulta)