Sete sopas rápidas, fáceis e reconfortantes

É verdade que em diversas regiões do país as pessoas cultivam o hábito de tomar sopa seja qual for a temperatura do ambiente. Isso, aliás, é bastante saudável, além de garantir o sabor da refeição. Mas, convenhamos, nas noites mais frias, as sopas caem ainda melhor no cardápio.

Veja neste resumo especial sete receitas de sopas que podem aquecer a família nessas ocasiões.

Camembert e batatas

Camembert: sopa para servir com torradas de alho

Basta uma passada rapidinha no mercado mais próximo, caso os ingredientes não estejam aí na geladeira, para providenciar o necessário para fazer, em poucos minutos, esta receita deliciosa. Alho e ervas são temperos que vão aromatizar e potencializar o sabor desse preparo.

Sopa de ervilha

O prato ideal para uma noite amena

Essa produção, rapidíssima, aquece a cozinha, a sala de jantar e o ânimo dos comensais. Esta sopa leva bacon e calabresa, mas veganos e vegetarianos não estão proibidos de exercitar a criatividade e usar, por exemplo, tomate seco na preparação.

Repolho

Fácil, rápida e deliciosa

Dificilmente alguém encontrará uma receita mais simples e fácil de fazer. Cebola dourada na margarina, caldo e uma lata de chucrute. Apesar da simplicidade, o resultado é uma sopa nutritiva e saborosa.

Cebola gratinada

Com esta sopa, qualquer frio é superável

As torradinhas para acompanhar e o parmesão gratinado sobre o preparo fazem toda a diferença na hora de servir esta receita. Mas atenção: embora o preparo seja fácil e rápido, é preciso mexer as cebolas durante o cozimento na manteiga por uns 10 minutos, para não queimar. Não é o tipo de receita que dá para abandonar no fogo enquanto se arruma a mesa de jantar.

Feijão com macarrão

Feijão e macarrão: simples assim

Se existe um pacote de macarrão na despensa (entenda o tipo padre nosso apenas uma sugestão), o jantar está garantido com esta sopa de produção facílima. Melhor ainda se houver na geladeira ou no congelador uma sobra de feijão, que pode muito bem substituir o caldo relacionado entre os ingredientes originais.

Tomate assado

Em bons restaurantes. Ou na sua mesa de jantar

Eis um prato que faz sucesso até em restaurantes de boa reputação e cuja produção não requer prática nem tampouco habilidade. Não esqueça de preparar também as torradinhas com pesto de salsinha.

Abóbora assada

Nesta sopa, a couve garante os contrastes

Nesta receita, é o forno quem faz boa parte do serviço, concentrando os sabores da abóbora e da cebola, enquanto quem cozinha cuida dos temperos e de deixar o liquidificador pronto para realizar outra parte importante do trabalho. Não se assuste com a lista de temperos. A falta de algum não vai comprometer em quase nada o resultado. A couve também é opcional, mas acrescenta um sabor especial e cria um contraste visual bem apetitoso.