O dia do azar chegou cedo em 2023. A sexta-feira 13 é uma data cercada por lendas e mitos criados por diferentes culturas, da mitologia nórdica ao catolicismo. Não se sabe ao certo onde tudo começou, mas inúmeras superstições foram criadas para driblar o azar associado à temida data.

Com comida não é diferente: vários alimentos estão ligados a superstições, seja como sinal de boa sorte ou de azar.

A lentilha, além de deliciosa, é considerada sinal de boa sorte no Brasil

O sal sempre foi associado à sorte e boa fortuna, e derrubar o saleiro virou sinônimo de azar. Acredita-se que a crença começou na Roma antiga, onde o sal era considerado uma especiaria valiosa. A tradição diz que, se você derrubar o saleiro na mesa ou no chão, deve jogar um pouco de sal por cima do ombro para espantar o azar.

Várias das superstições são relacionadas ao ovo. O alimento é fundamental na culinária do mundo inteiro, e vários mitos foram criados em cima da iguaria. Fazendeiros europeus jogavam cascas de ovo no solo para garantir uma boa colheita. Uma crença de origem judaica afirma que ovos com duas gemas são sinal de fertilidade e sorte no amor.

Algumas crenças, porém, envolvem temas mais macabros. Na China, acredita-se que o tamanho do fio do macarrão determina tempo de vida de quem está cozinhando. Se a pessoa quebrar o ingrediente ao meio antes de cozinhar, sua vida estaria sendo cortada pela metade.

No México, uma crendice curiosa: derrubar as tradicionais tortillas mexicanas no chão na sexta-feira 13 pode ser sinal de má sorte. Não se sabe ao certo a origem da superstição, mas a tradição diz que, caso isso aconteça, uma pessoa insuportável irá te importunar em breve. É bom segurar bem sua tortilha para evitar dores de cabeça.

Uma famosa superstição de origem francesa envolve o número de pessoas sentadas à mesa. No país, evita-se convidar treze pessoas para um jantar, pois o número é considerado um sinal de má sorte. A crença se espalhou pelo mundo, e continua sendo muito popular nos Estados Unidos. Melhor não arriscar e chamar apenas doze pessoas para seu jantar, não é mesmo?

No Brasil, as superstições gastronômicas estão mais presentes no Réveillon do que na sexta-feira 13. Pratos com lentilha, romã e bacalhau são tradicionalmente servidos na virada do ano, e são considerados sinais de boa sorte.

