Campeã brasileira de fondue, chef goiana se prepara para Mundial na Suíça

Clara Gaehwiler, da Queijaria Alpina foi eleita campeã do concurso da Melhor Fondue do Brasil. Filha de mãe brasileira e pai suíço, produtores de queijo da fazenda Pica-Pau, em Corumbá de Goiás, a vencedora vai lutar pelo Brasil no Mundial da Fondue da Suíça, com passagem de ida e volta paga pela Swiss International Airlines, que foi o prêmio do 1° lugar. O cenário será a cidadezinha charmosa de Tartegnin, de menos de 300 habitantes.

Clara, a campeã FOTO: Natália Leal/Consulado da Suíça

"Estou muito emocionada e muito feliz! Quando entrei no site da SerTãoBras e vi o concurso fiquei super animada, meu pai treinou comigo muitas vezes a receita," disse Clara em lágrimas ao receber o prêmio.

O jurado Danny Simon, eu e Clara FOTO: Natália Leal/Consulado da Suíça

Seu pai veio para o Brasil há 40 anos para fazer queijo. Ela escolheu a gastronomia. "Eu fundei em Pirenópolis un restaurante para valorizar os queijos do meu pai, o Ursos, especializados em tábuas de queijo, raclette e hambúrguer," disse a vencedora.

Eu, o cônsul Pierre Hagmann, Clara, o cônsul do Turismo Fabien Clerc e Stéphane Jayet, presidente do Mundial do Fondue da Suíça FOTO: Natália Leal/Consulado da Suíça

O concurso aconteceu na residência do Cônsul Geral da Suíça em São Paulo, Pierre Hagmann, uma parceria do Turismo da Suíça, associação SerTãoBras e o Club Brasil da Guilde Internationale des Fromagers. O presidente do concurso internacional, Stéphane Jayet estava presente e eu fui a comissária geral para preparar os jurados.

O candidato Jefferson Toriba FOTO: Natália Leal/Consulado da Suíça

Bem animados, os oito jurados foram coordenados por mim, que fui a comissária geral do concurso, com a ajuda da presidente do Club Brasil da Guilde Internationale des Fromagers, Vanessa Alcoléa; do vide presidente e professor de queijos Antonio Fernandes e da queijista Flávia Rogoski, uma das diretoras da SerTãoBras, que trabalhamos na linha de frente para observar detalhes como higiene e organização

Outros experts ajudaram a classificar as fondues nos quesitos visual, gosto e aroma, consistência e impressão geral: Rosa Moraes, Patrícia Ferraz, Fred Sabbag, Danny Simon, Cecília Padilha e Rebeca Couto, da Tirolez. O público foi formado por cinquenta convidados, entre chefes de cozinha, jornalistas e queijistas.

Os jurados Fred Sabbag e Rosa MoraesFOTO: Natália Leal/Consulado da Suíça

O gruyère DOP suíço foi o grande campeão do dia, esteve presente em 50% de todas as receitas, doado pela importadora Calimp. Um queijo que no peso custa o mesmo preço de lagosta, graças aos impostos cobrados quando ele entra no país, está longe de ser algo democrático. Mas para garantir a igualdade do concurso todos os candidatos ganharam o queijo de presente da importadora Calimp.

A jurada Patrícia Ferraz FOTO: Natália Leal/Consulado da Suíça

Fondues para todos os gostos

Fondue com tucupi, com cachaça, com raspinhas de requeijão moreno... Não faltou criatividade no concurso que valeu uma passagem para a Suíça. Confira as receitas dos candidatos, em ordem de colocação no resultado do concurso. Para as que não informam o modo de fazer, é fácil, sempre colocar primeiro o queijo para esquentar em fogo ultra baixo e acrescentar a bebida e condimentos aos poucos, ao mesmo tempo que o queijo vai derretendo, até encontrar a textura ideal.

Fondue vencedora: a clássica

Receita de Clara Gaehwiler, chef do restaurante Ursos e da Queijaria Alpina FOTO: Clara Gaehwiler/Acervo Pessoal

160g de queijo alpino da Queijaria Alpina - 90 dias de maturação

340g do queijo Stephan da Queijaria Alpina - 12 meses de maturação

500g de gruyère DOP - 6 meses de maturação

320 ml de vinho branco seco Cabernet Sauvignon

30 g de Kirsch marca Fassbinb

40 g de amido de milho

2 dentes de alho

Pimenta do reino, produção própria

Noz moscada Qb fibra forte

Fondue Genebra, a mais europeia

Receita de Cristian Bauer, chef de cozinha do restaurante Chalezinho SP FOTO: Natália Leal/Consulado da Suíça

400 g queijo gruyère DOP

200 g queijo emmental

200 g queijo maasdam

320 ml de vinho branco meio seco

20g de amido de milho

120g de pancetta curada cortada em cubos

120g de cogumelo porcini fresco cortado em cubos

1 dente de alho

Preparo: Em uma frigideira refogar lentamente a pancetta na própria gordura em fogo baixo até ficar crocante. Reservar. Em outra frigideira, refogar o Porcini com azeite, alho (1 dente inteiro), sal e pimenta até ficar bem dourado. Reservar. Rale os queijos grosseiramente. Em uma panela de fondue, passe o dente de alho no fundo da panela e, em fogo baixo, aquecer 280ml de vinho, acrescentar os queijos aos poucos e mexer sem parar até derreter os queijos. Depois dos queijos derretidos, misturar o restante do vinho com o amido, acrescentar na panela de fondue aos poucos e sempre mexendo, misture até atingir a textura desejada. Finalize com o kirsch, bebida destilada de cereja. Sirva com a pancetta, porcini e pães cortados em cubos.

Fondue com tucupi: a mais exótica

Receita de Raphael Soares, chef de cozinha e produtor do queijo angélique FOTO: Raphael Soares/Acervo Pessoal

500 gr de gruyère DOP

250 gr de queijo sol da queijaria Pé do Morro

250 gr de queijo vale do Testo, da queijaria Vermont

200 ml de tucupi

200 ml de vinho branco seco

30 ml de cachaça com jambu

3 cl. de sopa de amido de milho

Preparo: Ralar os queijos e misturar 2 colheres de sopa de amido de milho. Reservar. Em uma panela em fogo médio aquecer o tucupi e o vinho branco. Em fogo baixo adicionar os queijos aos poucos até que derreta por completo. Em fogo baixo/médio acrescentar o restante do amido com a cachaça. Manter até dar o ponto e começar a borbulhar. Servir imediatamente.

Fondue de queijos de cabra, original e bem brasileira

Receita da produtora de queijos de cabra Heloisa Collins e sua filha a chef Juliana Raposo, da Capril do Bosque

500 g de gruyère DOP

225 g de queijo terra preta Mantiqueira ralado e sem casca: queijo enzimático de massa cozida, longa maturação, elaborado com leites de cabra e vaca (50%/50%).

225 g de queijo lua da Mantiqueira: massa mole de dois leites, cabra e vaca (50%/50%), com fungos brancos e 40 dias de cura

50 g de queijo azul dolce bosco, de puro leite de cabra e massa mole

300 a 400 ml de vinho branco natural, artesanal, fermentado de abacaxis maduros e fermentos viníferos em garrafões de vidro e descansado em barril de castanheira. Autoral, é elaborado em edições limitadas por Heloisa Collins e servido com provas de queijos no Empório do Capril do Bosque.

1 c sobremesa de amido de milho

Fondue bem apimentada

Receita de Diogo Donizete, chef de cozinha da Mercearia Campos, em Campos do Jorão-SP FOTO: Diogo Donizete/Acervo Pessoal

900 ml de vinho branco seco Almadén riesling

1 l de leite

1 kg de gruyère DOP

550 gr de emmental brasileiro

550 gr de gouda brasileiro

10 gr de noz moscada

50 gr de páprica doce

Tomilho à vontade

1 folha de louro

2 dentes de alho

130 gr de amido de milho

200 ml de creme de leite

Fondue brasileira

Jeferson da Matta, chef executivo do Hotel Toriba, Campos de Jordão-SP, que serve oito tipos de fondue no seu cardápio FOTO: Jeferson da Matta/Acervo Pessoal

575 gr de gruyère suíço

100 gr de emmental suíço

325 gr de appenzeller suíço

100 ml de água

200 ml de kirsh, aguardente cereja

30 ml de creme de leite fresco

200 ml de vinho branco

10 gr de páprika

5 gr de alho descascado

Fondue crocante de requeijão no tacho de cobre

Receita da queijista Carolina Nalim da Queijos e Amigos, Campinas-SP FOTO: Natália Leal/Consulado da Suíça

Alho

500g queijo gruyère DOP

500g requeijão de corte Jeito de Mato

200ml Vinho Chardonnay Capella dos Campos

Pimenta da Jamaica

Raspas do requeijao

Em um tacho de cobre raspe o alho, coloque os queijos, junte o vinho branco até dar o ponto na fondue. Finalize com pitadas de pimenta da Jamaica a gosto. Para servir com um charme final, salpique as raspas por cima da fondue.

Fondue da Kel

Fondue de Raquel Chapchap, que trabalha com marketing inteligente e adora cozinhar FOTO: Natália Leal/Consulado da Suíça

500g de queijo Gruyère

500g de queijo Morro Azul

250 ml de vinho branco seco

200 ml de Kirsch

40 ml de cachaça

1 colher de sopa de amido de milho Maizena

1 dente de alho

1 pitada de noz-moscada

Pimenta do reino a gosto

Pão italiano

Corte o pão italiano em cubos e reserve. Corte o alho ao meio e retire o miolo. Esfregue levemente as duas partes cortadas no fundo e laterais da caquelon. Rale o queijo Gruyère e reserve. Retire a cinta de madeira e os mofos que envolvem o queijo Morro Azul e reserve o miolo. Misture no mesmo recipiente a cachaça, kirsch e o amido de milho e mexa até obter uma mistura homogênea. Aqueça o vinho branco em fogo baixo e adicione os queijos aos poucos sem parar de mexer. Quando estiver bem homogêneo e começar a borbulhar, junte a mistura de Kirsch, cachaça e amido de milho dissolvida e deixe por aproximadamente 5 minutos ou até atingir a consistência desejada. Deve ficar cremoso e espesso. Adicione noz-moscada e pimenta do reino a gosto. Coloque a caquelon no réchaud e sirva imediatamente com os pães. Rendimento de 5 pessoas.