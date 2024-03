Eles eram 15 candidatos a darem tudo de si para ganhar a 8ª edição do concurso Lyre D'Or (Lira de Ouro, tradução livre), que acontece de dois em dois anos no Salão do Queijo de Paris. A competição é voltada para os cremiers-fromagers, como são chamados na França os comerciantes especializados em queijo artesanal, ou queijistas no Brasil.

O grande vencedor foi Grégoire Declemy, da loja Fromagerie Planchon, da cidade de Amiens, no Norte da França. Ele escolheu uma estética super minimalista para apresentar seus queijos. Bolinhas de queijos passada no curry e outras delícias bem no estilo finger food que tem sido tendência.

Grégoire Declemy, grande vencedor do concurso Lyre d'Or Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

O tema para a realização da tábua de queijos do concurso esse ano foi "Esporte e Queijo". Cada candidato teve direito a uma mesa de inox para trabalhar e outra mesa, de 80×80 cm para executar três provas. Em segundo lugar, a jovem Gaëlle Poder, da loja Chez Virginie, de Paris brincou em cortar os queijos de diferentes formas.

PUBLICIDADE

Gaëlle Poder, que ganhou medalha de prata Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

A primeira prova foi fazer uma tábua de queijos tradicional e clássica, segundo rezou o regulamento: "para satisfazer 15 amigos reunidos para assistir a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, com 7 a 9 queijos, sendo 4 de denominação de origem protegida - DOP. Essa tábua deve apresentar também o queijo preferido do candidato, com uma justificativa em formato A4. Cada queijo deve ter uma etiqueta com seu nome, origem e tipo de leite." Nessa prova, os jurados avisaram que queriam os queijos mais inteiros, sem cortes, e com algum tipo de encenação.

Clément Gavand ganhou a lira de bronze Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

PUBLICIDADE

Em terceiro lugar Clément Gavand, medalha de bronze, da loja Les Garçons Fromagers, em Dôle, cidade da região da Bourgogne-Franche-Comté. Ele fez composições lindas e precisas, mas certamente perdeu ponto por usar bijuterias grandes, anéis, pulseiras e brinco de argola, o que não é aconselhado nas aulas de higiene da Federação dos Queijistas da França. Bom, se não estivesse enfeitado poderia ter sido melhor classificado.

Margot Marcant, candidata nº 14, que ficou em 4º lugar e apresentou o queijo primavera, brasileiro Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

Todos os queijos, suportes, alimentos que acompanham e decorações foram levados pelos candidatos. Há um mês, uma das candidatas me ligou pedindo se eu tinha algum queijo brasileiro. A sorte foi que eu tinha chegado do Brasil com o queijinho primavera, da Estância Silvania. De leite cru de vaca Gir A2A2, o queijinho ficou lindo na tábua da queijista Margot Marcant, de Angers.

PUBLICIDADE

Solène Beyssac, candidata nº 1 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

A segunda prova foi fazer uma tábua de queijos em estilo "coquetel aperitivo", para ser degustado na cerimônia de premiação das medalhas olímpicas do Ministério dos Esportes, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. "Sugerimos aos candidatos de imaginarem a quantidade para 20 pessoas," disse Martine Dubois, presidente do concurso. Todos os queijos deveriam ser apresentados cortados. "Os jurados serão particularmente atentos à originalidade dos cortes, precisão e originalidade da encenação. O objetivo foi montar um buffet completo de recepção para convidados, como se não houvesse outros alimentos."

PUBLICIDADE

Fabien Lanave, candidato nº 2 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

A terceira prova foi fazer 3 lanches contendo queijos, inteiramente montados no local, com ingredientes dos candidatos. Isso foi uma super novidade, uma inovação na cultura queijeira francesa, que geralmente serve os queijos sempre de forma muito pomposa e nunca em estilo casual como em um sanduíche. Que venha o progresso!

Diferentes estilos, muitas emoções

PUBLICIDADE

Eles vieram de toda França, a maioria empregados de lojas de queijos apoiados e patrocinados por seus chefes. É lindo sentir e ver como todos dão o melhor de si, sentem muita alegria em executar o que planejaram, vemos nos seus rostos o orgulho, o brilho mas também, é humano, a tristeza e decepção de não conseguir, sempre com a alegria de ter tentado.

Steven Le Gall, candidato nº 3 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

PUBLICIDADE

Célia Desperier, candidata nº 4 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

Vincent Feith, candidato nº 6 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

Clément Sauval, candidato nº 7 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

Antoine Abellan, candidato nº 8 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

Marine Thiebault, candidata nº 9 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

Priscilia Duval, candidata nº 10 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

Estelle Hans, candidata nº 12 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

Matthieu Rouet, candidato nº 13 Foto: Arnaud Sperat Czar/Revista Profissão Queijeira

Espero que os candidatos do concurso de Melhor Queijista do Brasil encontrem sua inspiração e seu estilo!