Finalmente, uma mulher no comando do Gruyère suíço DOP

Depois da Itália, onde visitamos o queijo gorgonzola, seguimos para a Suíça para entrevistar Daniela Weber, primeira mulher a dirigir uma leiteria do Gruyère suíço, a "pequena" leiteria Düdingen, na cidade de mesmo nome no Cantão Friburgo, com cerca de 7 mil habitantes.

Queijaria tradicional de gruyère DOP

"Este sempre foi meu sonho e consegui realizar esse ano. Estes queijos são os primeiros testados e aprovados pela comissão da Interprofissão do Gruyère," disse Daniela, olhos brilhando para a sala de cura cheia de queijos impecáveis.

Gruyère reserve FOTO: Guillermo White/SerTãoBras

Eu estava inebriada pelo cheiro dos queijos e pela expectativa de conhecê-la. Há dois anos eu tinha visitado a região de Gruyère e desde então esperava uma autorização para entrevistar Daniela. A Interprofissão do Gruyère, como os suíços chamam a associação de produtores de leite, queijo e curadores de Gruyère DOP controla absolutamente tudo, desde o preço pago para os produtores de leite pelas queijarias que o transformar até o preço pago para as leiterias pelos curadores, passando por quem pode dar entrevistas para jornalistas.

Continua após a publicidade

Daniela conferindo o ponto da massa

"Nós não queremos que você entreviste Daniela só porque ela é mulher, não queremos criar uma heroína," me disse Philippe Bardet, um dos diretores da Interprofissão. Até então eu não sabia onde ficava sua queijaria, nem seu nome, era tudo um mistério. Como nossa viagem de reportagem ia atravessar a Suíça para visitar o emmental, eu insisti muito e foi a oportunidade perfeita.

Sabrina, Dominique e Daniela, as responsáveis pela fabricação

Daniela está na região suíça alemã. Eu espera encontrar uma velha e experiente senhora tipo a Fräulein Berta, governanta do livro Amar, Verbo Intransitivo do Mário de Andrade, alguém super racional, mas com amor suficiente para ser sensível à transformação do leite cru na receita milenar do gruyère. Fiquei boba quando quem abriu a porta foi uma jovem nos seus 20 anos. Era Dominique, assistente de Daniela e nossa tradutora. As duas formam trio com Sabrina, outra jovem, para transformar 3,5 milhões de litros de leite por ano em 6.000 toneladas de gruyère e o restante em outros queijos, como o vacherin.

A queijaria é pequena, instalada em um casarão histórico, mas super bem equipada. Eles contam com ajuda de dois estagiários, também jovens. Toda a equipe tem menos de 30 anos.

O grão do gruyère deve ser do tamanho de um grão de arroz

Continua após a publicidade

O leite é coletado de 15 fazendas há menos de 20 km do local. Espero que quando eu voltar na Suíça ela continue no seu posto. As queijarias do queijo estão passando por fusões, para otimizar a transformação, reformas e compras de equipamento, e inevitavelmente, um mal da modernidade, os grandes vão comprando os pequenos...

Mais sobre o queijo gruyère DOP