Flashes do concurso nacional de queijos franceses

O Salão da Agricultura, que aconteceu de 25 de fevereiro a 5 de março, é o maior encontro de produtores rurais da França. São sete pavilhões com o que existe de melhor da gastronomia francesa e um grande concurso, Le Concours Général Agricole, que tem 150 anos de história.

Vitrine de promoção dos queijos de cabra. A França tem 16 deles com denominação de origem protegida FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

O salão é a vitrine da excepcional biodiversidade, genética e gastronomia francesa. Escolas de todo país trazem os alunos para ver os animais e provar os produtos de terroir.

Criança observando a vaca FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Concurso de queijos franceses

Le Concours Général Agricole tem 19 categorias tão diversas como queijos, geleias, ostras, vinhos, charcutaria, cerveja e até foie gras.

Mais de quarenta queijos salers e cantal, de cerca de 40 kg cada, estavam em competição em suas categorias FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

A categoria queijos e produtos lácteos é uma monstruosidade: 6.900 queijos e produtos lácteos degustados por 1200 jurados e a regra principal é que não pode ter mais de 30% dos produtos com medalhas, divididas em ouro, prata e bronze.

Queijos de massa mole e casca lavada FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Eu gosto tanto de fotografar e entrevistar os jurados nesse concurso que prefiro ser jornalista que ser jurada.

Queijos de massa prensada não cozida de casca lavada e mista FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Para ser jurado, é fácil. Basta inscrever no site do evento, que abre inscrições a partir de outubro do ano anterior (o salão acontece anualmente em fevereiro) e participar da formação dada aos jurados.

Queijo de massa mole e casca florida derretendo de curado FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Outra regra do concurso é que 30% dos jurados são pessoas comuns, consumidores que amam queijo e se inscrevem para a árdua tarefa.

Queijos de massa mole e casca lavada e mista FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Os meus alunos da escola de queijistas de Paris participaram e acharam bem confortável: os jurados ficam sentados e não são nunca mais de 20 queijos por mesas, divididos em categorias segundo suas famílias tecnológicas.

Queijo comté DOP com seus cristais de tirosina, ativam instantaneamente a seorotonina e felicidade no ser humano FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Os jurados têm 3 horas para dar seu veredicto, que é enviado para cada produtor.

Queijos saint-nectaire DOP com suas cascas mofadas de mucor ou cascas lavadas, mais alaranjadas, deliciosos FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Os queijos são em seguida doados para a Cruz Vermelha.

Fourme de Montbrison, o queijo azul de casca lavada, que teve uma medalha de prata para a Maison Mons FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Queijo x fakeijo

Apesar de na França a legislação não permitir que produtos feitos de bebidas vegetais fermentadas sejam chamados de queijo, os "queijos veganos" estão cada vez mais marcando seu espaço. Além de terem stands individuais para divulgação dos seus produtos, o Inrae, Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola da França, montou um stand com duas mesas, lado a lado, uma de queijos de verdade e outras de camembert de bebida de caju e outros láticos e enzimáticos de aveia, amêndoas e castanha. Todos com suas cascas mofadinhas bem formadas e texturas cada vez mais parecidas com um queijo de verdade.

Gilles Dechambre, produtor de queijo salers et cantal na região francesa da Auvergne foi o escolhido para apresentar seu queijo ao lado dos produtos vegetais. "Se eu tivesse meia tonelada de queijo aqui hoje para vender eu tinha vendido. Todo mundo prefere o nosso queijo de verdade" disse ele. Mas a intenção do Instituto não é depreciar o produto vegetal, "pelo contrário, é valorizar os dois," disse o organizador do stand.