Mundial do Queijo do Brasil 2024 vai fazer queijo com leite de baleia

Essa mamífera linda e metálica que empina o rabo na avenida Faria Lima nem imagina que queremos ordenhar seu leite para fazer o melhor queijo do mundo... Pode parecer contraditório que a SerTãoBras, uma associação de produtores de queijos artesanais, a maioria da agricultura familiar, marque seu evento justamente no Teatro B32, em um dos bairros mais emblemáticos do capitalismo selvagem global. Mas é isso mesmo que queremos: valorizar os queijos para que agricultores possam ter uma vida melhor, ou vendo por outro lado, vamos tirar leite de pedra para marcar território e dar água na boca de todo mundo.

"Não é um evento para a elite, pelo contrário, queremos democratizar o queijo e queremos que estes produtores, ricos ou pobres, possam estar onde eles quiserem," justifica Heloisa Collins, uma das comissárias da organização e produtora de queijo do Capril do Bosque.

"Depois da ultima edição, consultamos nossa base e todo mundo quis fazer a terceira edição na praça da Baleia em São Paulo. Os produtores, que vieram de todo Brasil, venderam todos os seus queijos em 2022, fizeram muitos contatos e novos clientes, foi genial," explica Vanessa Alcolea, presidente do Club Brasil da Guilde Internationale des Fromagers e queijeira na Pardinho Artesanal.

Em sua terceira edição, o Mundial do Queijo do Brasil já tem convidados famosos confirmados, como os franceses Laurent Dubois no papel de presidente do concurso de queijos e produtos lácteos e Dominique Bouchait na chefia do concurso de melhor queijista do Brasil. Roland Barthelemy, presidente da Guilde Internacional, animou mais: depois da estadia em São Paulo quer esticar mais 5 dias para conhecer os queijos de búfala IGP da Ilha de Marajó: "não vamos atravessar o Atlântico para ficar somente 4 dias em São Paulo, nossa comitiva francesa que ver o modo artesanal de fazer queijo na Amazônia, vai ser incrível!"

O concurso de melhor queijeiro do Brasil subiu em competência e incluiu uma quarta nova prova, a de curar um queijo branco, para que os candidatos sublimem com a alquimia da maturação seus sabores e aromas. "Esse concurso quer colocar lado a lado queijeiros artesanais e industriais, para medir suas capacidades de improvisação e controle técnico," disse Arnaud Sperat Czar, presidente francês desta competição, posto que ele divide com o professor brasileiro de queijos Antônio Fernandes.

Outra novidade do Mundial do Queijo é o 2° concurso de melhor fondue do Brasil, em parceria com o Mundial de Fondue da Suíça. O vencedor tem lugar garantido na competição mundial, em 2025, nas terras helvéticas.

O evento tem ainda o programa Via Láctea, com conferências técnicas para profissionais e salão de fornecedores da cadeia do queijo.

Para o grande publico, uma feira de queijos e alimentos de verdade promete queijos do Amazonas ao Rio Grande do Sul, sem esquecer os revolucionários queijos nordestinos.