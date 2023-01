O queijo no centro da orgia da comida francesa

O recorde do Guinness Book para o maior serviço de queijos do mundo é do restaurante "Les grands buffets", em Narbonne, cidadezinha na região da Occitânia, sul da França. O título, alcançado em 2020, consagrou o local como o mais famoso templo da gastronomia francesa.

Queijista cortando as grandes peças no restaurante Les Grands Buffets FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

"São 4 pessoas o tempo inteiro para servir mais de 500 kg de queijo todos os dias", explica Xavier Thuret (MOF 2007), que fez a seleção dos queijos.

Boulette d'Asvenes, uma preparação de queijo maroilles temperado com páprica, cebolinha e estragão FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

"Também temos o cuidado de controlar as temperaturas e satisfazer os caprichos individuais de cada queijo. No Guinness temos registados 111 queijos, mas na realidade temos 126, porque alguns são sazonais. Em 2019 servimos 35 toneladas de queijo", disse Xavier.

Lista dos queijos contados pelo livro dos recordes FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Ele levou 4 anos para garimpar sua gama em todas as regiões da França e no exterior.

Os queijos se dividem em categorias: os para comer de colher, os "fora da idade", os insólitos, os grandes clássicos, os queijos que "fedem", os queijos locais (da Occitânia), os de cabra e de ovelha, queijos do mundo... Duas paredes de prateleiras com grandes peças até o teto somam mais de 20 metros lineares de queijos de vários países, muitas denominações de origem protegida francesas, italianas, espanholas, suíças e inglesas.

Tomme de Lozère, uma especialidade local FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Entre as excentricidades: o gouda de mil dias, a tomme aromatizada com alho negro, fetas gregos em salmoura ou azeite, espanhóis como cabrales e manchego em todas as fases de maturação possíveis...

Massa prensada não cozida de ovelha com pimenta de espelette FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Para a difícil tarefa de escolher o que comer, procure conselho dos simpáticos queijistas que cortam as peças diante dos olhos gulosos. Eles orientam sobre os acompanhamentos, as bebidas a serem harmonizadas e têm as informações históricas e culturais dos queijos na ponta da língua.

Etiqueta com os detalhes e classificação de cada queijo FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Para quem deseja ser independente na escolha, cada queijo possui uma fichinha com seu nome, tipo de leite, origem e intensidade de sabor em uma escala de 1 a 10. Do outro lado do papel, a descrição do sensorial perfil: descrição da textura, aromas, sabores e conselhos de consumo.

O cliente pode fazer sua própria flor de queijo tête de moine apenas clicando na máquina à disposição.

Aparelho que faz flor do queijo tête de moine FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Os acompanhamentos ficam à altura: geleias, mel, compotas e barras de fruta de todas as cores.

Marmelada em barra FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

Gastronomia francesa à vontade

Criado pelo empreendedor Louis Privat, o restaurante Les Grands Buffets existe desde 1989. Com pérolas como o pato ao molho pardo, prensado em uma máquina de prata de mais de um século, que espreme até a última gotinha do sangue do bicho. Ou coelho à la royale, a torre de lagostas, dobradinha, arroz de vitelo com cogumelos, codorna recheada com foie gras, vieiras... Tudo é preparado diante do público.

Crustáceos e lagostas FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

São propostos 11 tipos de foie gras, charcutaria em todas as suas fases de maturação, 80 sobremesas...

Fonte de chocolate fundido FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira

"Servimos entre 1.000 e 1.200 refeições por dia em dois turnos. O cliente pode escolher entre vários salões, decorados no estilo clássico ou moderno, no momento da reserva online. Tudo isto por uma entrada única de 52,90EUR, excluindo bebidas, que são oferecidas ao preço de custo do produtor", conta Louis.