Queijeiros dos Pirineus se unem para conquistar queijistas

Uma dúzia de queijeiros dos Pirineus, conhecidos por seus queijos delicioso de cabra e ovelha feitos de leite cru na montanha, resolveram compartilhar... seus clientes!

Marion em sua sala de fabricação na montanha com o marido Emmanuel FOTO: Débora Pereira/Profissão Queijeira

"A gente ja dividia compras de embalagens e de alimentação para os animais para diminuir gastos. A ideia de compartilhar os clientes queijistas apareceu quando percebemos que maior o volume de queijos enviados, menor o preço do envio pelo correio," explicou Marion Ossiniri, produtora de tomme de ovelha que ganhou medalha de ouro no Mundial do Queijo do Brasil em 2022.

Na prática, ela cria um grupo de what'sapp com cada queijista e convida os vizinhos.

Gama de queijos e doce de leite de Thomas, vizinho de Marion FOTO: Débora Pereira/Profissão Queijeira

Com o contato direto dos produtores, o queijista pode saber com mais rapidez quais produtores têm disponibilidade de atender as demandas. A economia no envio pode ser de até 60%, no caso de enviarem mais de 100 kg de queijo de uma vez.

Continua após a publicidade

Paisagem dos Pirineus, cadeia de montanhas que divide a França e Espanha FOTO: Débora Pereira/Profissão Queijeira

"Isso nos motivou a criar queijos diferentes uns dos outros, para que os queijistas tenham mais opção ao encomendar" conta Marion. Agora, alem do tradicional queijo tomme de ovelhas eles fazem massas moles, cascas floridas e lavadas, inovam nos formatos e sobra espaço pro doce de leite.

Queijo de cabra mole e com cinta de madeira, criação de Jerome, vizinho de Marion FOTO: Débora Pereira/Profissão Queijeira

"Nunca deu briga e percebemos que isso fez nosso vale mais conhecido, a união faz a força," comemora.