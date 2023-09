Queijo de cabra carioca fica entre os 12 melhores do mundo

Na segunda etapa do concurso de queijos do Mundial de Tours, os doze mais bem votados foram avaliados de novo por um seleto júri, 12 experts de nacionalidades diferentes, todos estrangeiros e um francês. Tive a honra de representar o Brasil nesse julgamento. Não foi nada fácil, todos os queijos eram excelentes.

Os doze queijos no meu prato de julgamento Foto: Débora Pereira/SerTãoBras

Entre os doze, dez queijos franceses, um suíço e, para surpresa de todos, um brasileiro! A etapa final foi guiada por Roland Barthelemy, presidente da Guilde Internacional dos Queijeiros.

O produtor Fabrício Vieira, do Capril do Lago, ficou em 7° lugar geral, com 107 pontos de um total de 120. O capril fica na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, conhecida como vale do café. Ele é dentista e a quarta geração de uma família de produtores de leite e queijo.

PUBLICIDADE

O queijo brasileiro vencedor Foto: Débora Pereira/SerTãoBras

O caprinus do lago é uma massa prensada cozida de leite cru com um ano de cura. O resultado são sabores bem sutis, perfumes de caramelo e doce de leite, sem nenhum picante ou ardido típicos de queijos de cabra muito curados. Fabricio também ganhou uma medalha de bronze com um queijo de leite de vaca no mesmo estilo de massa cozida. Toda sua produção é de leite cru.

O caprinus fatiado, em primeiro plano Foto: Débora Pereira/SerTãoBras

PUBLICIDADE

"Tremendo aqui de alegria" me escreveu o Fabrício quando mandei um audio em prantos parabenizando antes das sete horas da manhã do Brasil, já quase meio dia na França. "Quero agradecer a SerTãoBras por essa resiliência com os queijos brasileiros, essa empolgação faz com que a gente siga em frente. Sem a SerTãoBras nossos queijos não chegariam na França e nada disso estaria acontecendo. Quem trabalha com queijo artesanal brasileiro sabe que é uma missão de vida. Eu não faço pensando no retorno financeiro, faço por amor. Vejo na minha região cada vez menos pessoas trabalhando com leite pela dificuldade que é. Espero poder ser um exemplo para outros produtores locais fomentarem o negocio do queijo artesanal".

Os queijos avaliados são mostrados em uma grande peça antes de serem fatiados Foto: Débora Pereira/SerTãoBras

Fabricio esta montando agora o Museu do Queijo em um prédio historico da cidade. "Nosso queijo vai ser patrimônio cultural do município" espera ele.

Fedidinho campeão

PUBLICIDADE

O grande campeão com 118 pontos foi o époisses, queijo de denominação de origem protegida da região francesa da Bourgogne, uma massa mole de casca lavada reputada por seu odores intensos.

Queijo époisses inteiro, apresentado pela comissária geral do concurso, Michele Lefevre Foto: Débora Pereira/SerTãoBras

O vencedor Christophe Prouvost, diretor da Fromagerie Berthaut, e , Stéphane Layani, que dirige o mercado de Rungis, o "Ceasa" de Paris Foto: Débora Pereira/SerTãoBras

Em 2° lugar, o queijo suíço etivaz, massa prensada cozida feito somente no verão, quando as vacas estão felizes comendo as florzinhas das montanhas.