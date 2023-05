Seis vinhos brasileiros para queijos especiais

No Teta Cheese Bar em Brasília eu e o francês Pierre Coulon fizemos uma degustação de queijos. Foi super convivial e passamos ótimos momentos com a sommelière Mara Flora. Ela nos sugeriu vinhos que casaram direitinho com nossos queijos.

Marina Cavechia, eu (Débora Pereira), Mara Flora e Pierre Coulon : provamos tudinho para validar degustação FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras

Queijo das minas, exotismo e delicadeza

Para começar, decidimos refrescar o paladar com o queijo das minas de sampa, curado com pó de uva, feito por Carolina Vilhena da Belafazenda e o vinho Intuição Rosé Brut. É um espumantes mais jovem, fresco e a delicada no paladar. Os toques de morango e cereja combinaram bem com o frescor do queijo, ainda meia cura.

Queijo das minas de São Paulo com casca de pó de uva e de verbena FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras





Seguimos com outra versão do queijo das minas, dessa vez com a casca curada com verbena e mofo branco, uma erva aromática ligeraimente mentolada. O vinho Alecrim Suzin Branco, de um amarelo palha brilhante, deu o toque de exotismo com suas notas de maracujá e goiaba, mesclado com um toque herbáceo. A acidez viva do queijo ainda jovem manteve a sensação de frescor agradável do primeiro queijo... mas vai começar a esquentar.

Continua após a publicidade

Gruyere, explosão de abacaxi na boca

Para o rei dos queijos suíços, curado por um ano e com notas de agrumes e abacaxi, o espumante Fabian Chardonnay serviu de trampolin para as notas de abacaxi do queijo, mantendo a leveza das harmonizações anteriores, mas subindo em intensidade. Os sabores frutado vão se misturando com o poder desse queijo de se derreter na boca, dá vontade de comer mais e mais.

À esquerda o gruyère suíço DOP na. fila para ser provado FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras

Queijo Cantal e vinho tinto encorpado

Com sua massa úmida e sabores intensos umamis, o queijo cantal curado um ano pediu uma bebida com mais firmeza. O Intuição Merlot cumpriu esse papel envolvendo o queijo, de sabor super animal. com aromas de frutas vermelhas frescas como framboesa, cereja e ameixa.

Cantal e vinho Intuição merlot FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras





Continua após a publicidade

Cantal em pedaços, de tão curado ele se quebra ao partir FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras

Queijo azul e vinho adocicado

O queijo fourme de Montbrison, azul de casca avermelhada, textura amanteigada (de tão curado e de tanto viajar nas nossas malas) ganhou ares de "Romeu e Julieta" com o vinho Intuição Demi-Sec. Bem salgadinho, o casamento sal e doce teve direito a aroma de flores de laranjeira e toques cítricos, como maça verde, pera e frutas secas como damasco. O paladar é doce, frutado e fresco, apresentado um equilíbrio entre a doçura e acidez.

Uma fatia do azul fourme de Montbrison FOTO: Débora Pereira/SerTãoBras





Diário de viagem

Siga todos os posts da minha viagem: