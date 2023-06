Edição limitada da Artisano em parceria com a Mil Confeitaria Foto: Rodolfo Regini

Imagine duas sobremesas deliciosas juntas: sorvete e massa folhada. Uma combinação festiva para comemorar os dois anos da Artisano Gelato. A marca se uniu à Mil Confeitaria para criar uma edição especial: o gelato de mil folhas. Um pote de meio litro com discos de massa folhada intercalados com gelato de fava de baunilha com mesclas de caramelo toffee e flor de sal.

Uma sobremesa com um quê de Amélie Poulain. Quem se lembra da cena da personagem do filme se deliciando ao quebrar a casquinha do creme brulée com as costas de uma colher? Pois a proposta aqui é parecida: abrir o pote de sorvete, quebrar com a colher a casquinha crocante da massa folhada com a missão de reunir sabores e mesclar texturas.

Quem já ficou tentado a provar a especialidade, pode prová-la na loja da Mil ou encomendar um pote para comer em casa no site da Artisano. Mas, atenção! A edição especial será vendida só até o dia 31 de julho.

Mil Confeitaria - Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 185, Pinheiros.