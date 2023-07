Sorveterias regionais são presença garantida na maioria das cidades brasileiras, seja em grandes metrópoles ou pequenos municípios. O bairrismo impera quando somos questionados sobre a melhor sorveteria do país: a tendência da opinião ser embasada na questão afetiva é grande e não deixa ser um ponto válido na discussão. Mesmo assim, existem algumas unanimidades quando o assunto é sorvete, e duas sorveterias brasileiras super tradicionais ganharam reconhecimento internacional.

A enciclopédia gastronômica TasteAtlas divulgou uma lista com os 100 sorvetes mais “icônicos” do mundo, e duas sorveterias brasileiras foram citadas: uma de Belém, outra de Salvador. Além de mencionar os estabelecimentos, a lista apontou qual é o melhor sabor de sorvete de cada um deles.

Sorveteria da Ribeira, casa tradicional de Salvador inaugurada em 1931 Foto: Imagem: reprodução do instagram @sorveteriadaribeir

A belenense Cairu, inaugurada em 1964, foi celebrada por seu sorvete de açaí, iguaria típica da região. “A Sorveteria Cairu é mais do que uma sorveteria; é um símbolo regional de orgulho e embaixadora dos sabores amazônicos. Um de seus sabores mais icônicos é o sorvete de açaí, por seu sabor rico e distinto que equilibra o doce com o amargo”, diz o site.

Outro sabor brasileiro que ganhou destaque na lista foi o sorvete de tapioca da Sorveteria da Ribeira, casa tradicional de Salvador inaugurada em 1931.”Além de sabores que usam frutas brasileiras, o sabor mais icônico da Sorveteria da Ribeira é a tapioca, que mistura o ingrediente com uma massa cremosa, resultando numa deliciosa combinação de sabores e texturas”, completou a TasteAtlas.

A lista elaborada pela TasteAtlas não classificou as sorveterias em uma ordem específica, apenas reuniu as 100 melhores casas e sorvetes de acordo com a nota de seus usuários e críticos gastronômicos. Grande parte da lista é composta por gelateria italianas, mas sorveterias de países como Índia, Vietnã e Austrália também ganharam reconhecimento.