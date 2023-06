De quinta-feira (29) até o dia 2 de julho, acontece a primeira edição do SP Gastronomia, no Parque Villa-Lobos. O evento contará com diversos restaurantes de São Paulo, que estarão apresentando o melhor de seu menu. Por isso, compilamos os produtos e preços dos cardápios para você ficar por dentro de tudo o que estará sendo oferecido.

Segundo os curadores do evento, os estabelecimentos participantes tiveram um objetivo em conjunto, apesar de apresentarem pratos diferentes. “A escolha dos menus foi pensada para oferecer uma amostra da diversidade de tipos de cozinha que temos em São Paulo. No todo, a ideia do festival é mostrar a verve cosmopolita e as cozinhas elementares da cidade, como a japonesa e a italiana, mas também opções mais inusitadas como a escandinava e a coreana. Além disso, fizemos questão de destacar alguns restaurantes de cozinha brasileira”, afirma uma das curadoras, Luiza Fecarotta.

Agora chegou o momento de conhecer todas as casas e as delícias que estão sendo oferecidas no SP Gastronomia. Vale ressaltar que os valores de alguns itens estão sujeitos à alterações, segundo a curadoria do SP Gastronomia.

Capim Santo

O restaurante Capim Santo leva a identidade e crenças de uma culinária saudável para o evento através do ceviche de peixe com coco, palmito e chips de banana-da-terra (R$ 50); dos churros de tapioca com vatapá de frutos do mar (R$ 35) e cubos de abacaxi com fondue de capim santo (R$ 30).

Dalva e Dito

O chef Alex Atala e suas receitas tradicionais do Brasil com um toque de gostinho de casa de avó marcam presença no SP Gastronomia através do picadinho com roti e aligot (R$ 45), strogonoff vegetariano com batata palha (R$ 35) e bolo de coco (R$ 20).

Escandinavo

O evento no Parque Villa-Lobos também tem um toque da Escandinávia, o que pode ser uma ótima oportunidade para conhecer um pouco da gastronomia do país. Pão Ovo e Kaviar (R$ 45), almôndegas do IKEA (R$ 50) e bolo de Ruibarbo com calda de hidromel (R$ 35) são as opções.

Espaço Arimbá

O Espaço Arimbá conta com quatro pratos que são a cara do Brasil, entre eles a galinhada (R$ 35), o rojão tropeiro (R$ 40), buraco quente no pão português (R$ 28) e um perfeito para a época junina, canjica com coco (R$ 25).

Família Kariri

O famoso baião de dois é o foco deste restaurante no SP Gastronomia, já que ele idealiza quatro sabores a R$ 35 (tradicional, vegetariano e vegano). Além disso, também oferece dadinho de tapioca (R$ 30) e sanduíche cabra da peste (R$ 30).

Grand Hyatt

O restaurante do hotel também leva suas especialidades pelo arroz de pato com tomate, batata palha e aioli de pimenta-de-cheiro (R$ 48); bao de porco com repolho branco, cenoura ralada e aioli de wasabi (R$ 32) e choux cream com creme de doce de leite, cumaru e geleia de frutas vermelhas (R$ 35).

Hot Pork

Jefferson e Janaína Rueda representam o Hot Pork com o cachorro-quente que leva salsicha de porco caipira, maionese de limão e ketchup de tomate e maçã (R$ 39); uma opção vegetariana com cogumelos, tofu e os condimentos, chamada Not Pork (R$ 35); chips de batata (R$ 20) e a porcopoca, pururuquinhas de porco sal e especiarias (R$ 20).

Imakay

Robata de polvo e pancetta com molho sumissô (R$ 35); chirashi de atum e karasumi (R$ 40) e jamón de atum (R$ 40) são as especialidades do asiático Imakay, que também marca presença no evento do Parque Villa-Lobos.

Jiquitaia e Lobozó

Jiquitaia e Lobozó ficam por conta dos petiscos do evento. Tacos de camarão e porco (R$ 35), coxinhas de frango caipira (R$ 35) e pastel de angu com queijo (R$ 30) são as opções disponíveis no stand do estabelecimento.

Komah

Três opções salgadas e uma doce, é desses pratos que o menu do Komah é composto: bolinho de kimchi bokumbap (R$ 30), samgiopsal com ssam set (R$ 40), sanduíche de bulgogui (R$ 40) e mil folhas de gergelim (R$ 35).

Make Hommus, not War

Homus com bastante proteína são os pontos fortes do Make Hommus, not War. Kibe lagosta, hommus, molho de erva-doce e um toque de harissa (R$ 40); kebab de pato (R$ 40) e Shishibarak (R$ 35) compõem os pratos principais, e a batata harra (R$ 25) serve de acompanhamento, além de a deliciosa sobremesa folhado de castanhas com creme de especiarias (R$ 20).

Nelita

Bastante carboidrato será encontrado no espaço do Nelita, entre os pratos, fusili verde com cogumelo e brócolis (R$ 35), arroz biro biro com farofa de alho (R$ 35) e bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 25).

Osso

Um prato completo pode ser montado no espaço do Osso, já que serve arroz de tutano (R$ 35), linguiça artesanal da casa grelhada (R$ 38), dry aged de porco (R$ 40) e chorizo grelhado (R$ 45).

Più

O cardápio do Più começa com arancini de cordeiro (R$ 40), segue com gnocchi caseiro frito (R$ 35) e polenta bramata cremosa (R$ 35) e finaliza com panna cotta com goiabada e calda de maracujá (R$ 30).

Quincho

Com foco em pratos vegetarianos, o Quincho oferece azeitonas empanadas com labneh (R$ 25), arroz caldoso de cogumelos (R$ 35), cenouras assadas com hommus de pistaches (R$ 30) e polpetone de cogumelo recheado (R$ 35).

Tasca da Esquina

A gastronomia portuguesa é levada pelo Tasca da Esquina, que oferece bacalhau à brás (R$ 45), alheira (R$ 30), bifana (R$ 35) e prensado de porco (R$ 45).

Vista

O Vista, por sua vez, uniu camarão com vatapá (R$ 35), torresmo com picles (R$ 30) e peixe com purê de banana-da-terra e curry de coco (R$ 45) no mesmo cardápio.

E aí, já sabe quais serão seus escolhidos? Confira mais sobre o evento e atrações aqui, para ficar por dentro de tudo do SP Gastronomia.