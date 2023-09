St. Chico lança o próprio café especial

Está em soft opening, mas já funciona o dia todo, todo dia, a terceira St. Chico. Uma vez mais em Pinheiros, mas agora na Rua Mourato Coelho, bem em frente ao Pão de Açúcar. Misto de padoca e empório, a loja mantém os clássicos da casa-mãe, no Largo de Pinheiros, e inclui pratos da unidade de Higienópolis.

Para acompanhar o best-seller, o pão de queijo com polvilho doce mineiro, queijo da Serra da Canastra (também vendido em peça a R$ 110 o quilo) e ovos caipiras mineiros (R$ 8,80), a marca lança um café especial.

Torrado pela No More Bad Coffee, casinha do mestre de torra Caio Tucunduva, no Baixo Pinheiros, o blend de arábica mineiro da Serra da Mantiqueira, contém as variedades catucaí amarelo e arara, que combinam notas de chocolate ao leite e caramelo.

Já nas prateleiras das três lojas em pacotes moídos e em grãos (R$ 45, com 250 gramas), o café também está disponível para ser tomado coado na hora (R$ 6,60), com leite (R$ 9,50) ou preparado na french press (R$ 24,50).

“Nosso coado era Melitta mesmo, o cafezinho que a gente tomava e servia para os clientes que pediam. Aí os clientes começaram a reclamar que os pães eram bons e artesanais que a gente não podia servir um café industrial e ruim”, confessa a padeira Helena Mil-Homens.

Com a nova loja, além de “passar muito cafezinho”, Helena sabe que a produção atual de 5 mil pães de queijo mensais vai inevitavelmente aumentar. Assim como a de outros hits da St. Chico, caso do pão francês ao levain (R$ 24,60 o quilo ou R$ 7 na chapa) e do croissant feito apenas com manteiga (R$ 10).

“A St Chico sempre apostou em ingredientes brasileiros, com alma caipira, e esse cafezinho realmente conversa com o nosso espírito”, pondera ela. Além dos pães, a unidade de Pinheiros tem ovos orgânicos mexidos (R$ 12), servidos em brioche com queijo e cebola caramelizada (R$ 35) e com presunto cru, abacate e tomate assado (R$ 44).

St. Chico

R. Mourato Coelho, 383, Pinheiros. Todos os dias das 8h às 18h.