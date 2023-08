“Talvez um restaurante casual seja mais gostoso, o Central tem mais sentido”, diz Virgilio Martínez

Que chovam haters. Virgilio Martínez, vulgo chef do melhor restaurante do mundo, não mudou seu jeito de ser, de pesquisar, nem de cozinhar. Bobear não mudou nem o moletom que usava 15 anos atrás, quando ensaiava abrir o Central, e que hoje usa para retornar a pé para casa depois de 12, 13 ou 14 horas de expediente.

Eram três e pouco da tarde de uma terça-feira. Duas mesas ainda não haviam terminado o almoço, de modo que o cozinheiro não conseguia tirar os olhos do salão. Quando a última cliente saiu, emocionada, ele pareceu aliviado. Primeiro porque a equipe poderia dar uma descansada e ele poderia focar na conversa. Depois, porque um elogio lhe agradou: “Tudo fez sentido”.

“Num mundo em que quase nada tem sentido, gosto de ter sentido”, desabafa o peruano. “O que tem sentido? Trabalho local, contactar produtores, desenvolver a criatividade, fazer de minha vida a cozinha e desfrutá-la, não pensar que porque trabalho os 7 dias sou uma vítima. Não, volto do trabalho como do meu hobby”, complementa.

Virgilio não está provocando – ou cativando – haters. Está falando da cozinha com identidade que compõe. Ou, como prefere chamar, da “soberania alimentar”. Algo possibilitado pelas articulações de sabedorias distintas, pelas conexões com antropólogos, agricultores, coletores, artistas e artesãos, pela busca incessante de uma expressão própria.

“Não sou vítima de nenhuma tendência, porque no Peru há muita riqueza. Você sabe a quantidade de culturas que tivemos aqui por milhões de anos? Os incas são novos! Aqui há capas e capas e capas e capas de conhecimento. Pode soar um pouco como se eu tivesse fumado um, não? Mas o certo é que o Peru sempre foi um centro agrícola importante e isso me mudou muito”, empolga-se o chef.

Na cozinha do Central, Virgilio Martínes e seu subchef Sang Jeong Foto: Gustavo Vivanco Leon

Como se observasse o mundo de uma altitude que nem seus menus atingiram, ele traça mapas originais, seja o da culinária baseada na biodiversidade peruana, seja o da nova gastronomia: “Antes alta cozinha era algo sem sentido, onde tudo era perfeito, lindo. Os cozinheiros trabalhavam muitíssimo e não sabiam para quê. Ter um espaço onde vejam para isso faço isso: para que a gastronomia seja mais compreensível, mais sustentável, mais inclusiva”.

Continua após a publicidade

É exatamente o ponto da inclusão que os tais dos odiadores usam para atacá-lo nas redes – em um país onde o salário-mínimo é de PEN 1025 (cerca de R$ 1375), como um menu harmonizado pode chegar a PEN 1768 (ou R$ 2370)? Embora jure não entrar em paranoia, lê todos os comentários.

Em sua defesa, entre o documentário “Chef Virgilio”, da Netflix, gravado em 8 dias no ano passado, mas lançado na cola da premiação do 50 Best Restaurants deste ano: “Antes não gostei, agora gosto porque quem queria criticar se deu conta de que há bastante trabalho em ir a Cusco, regressar, se afastar, formar a equipe. Foi perfeito para quem dizia que esse restaurante era para privilegiados. Não, vem aqui e trabalhe isso que eu trabalho”.

Não há arrogância no tom. Nem no conteúdo. Além de coerente, o limenho é autocrítico: “Não me creio o número um do mundo, mas a lista gera credibilidade e em minha vida é superimportante. Defendo que é necessária, assim como o Guia Michelin e listas locais também, porque quero saber se os limenhos gostam ou não gostam do Central e, se não me engano, não muito, pois estamos em número quatro ou cinco”.

Se há uma ponta de ironia? Ao leitor de julgar. Fato é que, aos 45 anos, o virginiano discreto e perfeccionista não deixa de se posicionar: “No 50 Best Restaurants colocam todas as categorias em uma lista de números e é sempre injusto. O Michelin está muito bem, porém, estamos em um momento em que a América Latina está arrebentando em uma criatividade própria e o inspetor Michelin não está inserido nessa relatividade”.

Imaginem então na arrebentação da inventividade virgiliana! Incansável, o jovem que abandonou o curso de direito com peso na consciência e chefiou o Astrid & Gastón em Madri, não foi alimentado meramente por premiações.

Com mesas de pedra e poltronas confortáveis, o iluminado salão do Central Foto: Gustavo Vivanco

“Se te conto a história do Central pequenininho, em Miraflores, até este lugar em Barranco com o Kjolle [restaurante de sua esposa, a chef Pía León], não foi por um 50 Best, foi por um sonho. Sou chef e não empresário. Não sonho em ter uma casa na praia, eu não tenho. Estou feliz em ir para Nova York com a minha família e pagar uma viagem normal”, admite ele.

Continua após a publicidade

Por falar em viagens, sua acalmou. A cada duas semanas em Cusco, cede mais tempo ao campo que à cozinha de seu Mil. Uma ou duas vezes ao ano, parte a Tóquio, onde é sócio do Maz, uma espécie de Central replicado com insumos japoneses.

Uma única vez, vai à Riviera Maya, no México, dar uma espiada no Estero. Talvez passe uma pelo Explora do Valle Sagrado ou do Atacama, destino de seu último restaurante. Sobraria tempo para cogitar uma partezinha da tonelada de convites para cozinhar e palestrar mundo afora.

No entanto, Virgilio parece decidido: “Não quero me mover do bairro de Barranco. Logo sai a Barra de Mayo, um espaço com coquetéis. Tem a ampliação da produção do nosso chocolate e a loja, que vão ficar onde eu e Pía morávamos. Tem uma cafeteria também e estou esperando mesas de pedra para aumentar o número de lugares do Central”.

Mais do que consolidar novos planos, o chef quer fixar-se para aterrar as ideias: “A memória hoje em dia é tão curta... Dizem: comi no Central e nada é melhor, aí depois de dois dias vão a outro restaurante e dizem: a melhor experiência da minha vida. E é um frango assado! Por isso é tão importante fazer uma cozinha do pensamento, porque talvez um restaurante casual seja mais gostoso, mas o Central tem mais sentido”.