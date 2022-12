A chef Telma Shiraishi, do Aizomê, recebe importante prêmio do governo japonês





Mais uma conquista na conta da chef Telma Shiraishi, do restaurante Aizomê: o Prêmio do Ministro para a Promoção da Cozinha Japonesa. Telma é a primeira mulher a receber a honraria que a coloca na posição de uma das pessoas de maior relevância entre as que fizeram contribuições notáveis para a introdução e disseminação da culinária e da comida japonesa e outros produtos agrícolas e pesqueiros japoneses no exterior, com o objetivo de expandir ainda mais as exportações de produtos alimentícios japoneses ao redor do mundo e continuar o trabalho de difusão no Brasil.

Em 2019, Telma já havia recebido o título de “Embaixadora da Boa Vontade da Difusão da Culinária Japonesa”. O prêmio deste ano foi concedido pelo governo japonês no dia 14 de dezembro na cidade de Tóquio, no Japão.

Há 15 anos à frente do Aizomê, que carrega importantes premiações na mídia especializada, Telma também tem contribuído com o Consulado-Geral do Japão em São Paulo, assinando os cardápios e executando os banquetes e recepções para dignatários japoneses, brasileiros e estrangeiros.

Telma Shiraishi também é criadora do “Água no Feijão”, projeto social fundado na pandemia, que já distribuiu mais de 200 mil marmitas à pessoas em estado de vulnerabilidade e comanda duas unidades do Aizomê.