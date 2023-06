Teste da melhor cachaça tem time estrelado de jurados

A jornalista, mixologista e pesquisadora de brasilidades Neli Pereira, autora do livro "Da botica ao boteco" Foto: Marcos Bacon

Paladar convidou um time estrelado de jurados para avaliar as principais marcas de cachaça do mercado até 100 reais. A mixologista Neli Pereira, sócia do Bar Zebra e autora do livro “Da Botica ao Boteco”; o bartender Ale D´Agostino; Felipe Januzzi, do perfil @mapadacachaça; a especialista em cachaça, Nina Bastos, proprietária do restaurante e bar Jiquitaia; Maurício Porto, sócio-proprietário do Caledônia e o sommelier de cachaça, Maurício Maia, estarão juntos para encarar aromas e sabores de 12 marcas encontradas nos supermercados.

O embaixador global da cachaça, Mauricio Maia Foto: Gabriela Biló

Será um teste às cegas, realizado em um espaço reservado no Caledônia, espaço dedicado à coquetelaria, em Pinheiros. Durante a degustação, serão avaliadas apenas cachaças brancas, geralmente especificadas como “prata”. A ideia é trazer para o consumidor final um mapa das cachaças mais saborosas encontradas nas principais redes de supermercado. Quais serão as marcas vencedoras? Teremos surpresas neste teste? Na próxima quinta-feira, dia 29/06, no Paladar.