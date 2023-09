Depois de muito tempo de espera, chegaram os tão sonhados dias do The Town. E, como em todo festival, sempre chegam notícias de pessoas que desmaiaram nas filas e durante os shows. Como sabemos que você não pretende passar por momentos assim, chamamos a professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti, para dar dicas de alimentação para quem quer curtir os dias de show cheio de disposição.

Segredos para o dia anterior

Para começar a maratona de shows, você precisa acumular energia com uma alimentação leve, porém completa, já que os portões abrirão às 14h e as atrações não devem terminar antes das 2h. Nada de alimentos crus ou muito pesados. Se for comer fora, é melhor tomar cuidado com a procedência dos alimentos, o local em que irá consumi-los e o tipo de comida. Uma boa opção é ficar na zona de conforto do prato brasileiro nas refeições principais: saladas, legumes, arroz, feijão, carnes e ovos. E, na hora do lanchinho, escolha iogurtes, frutas, aveia e granola.

O grande dia chegou

No dia que for curtir o show, prefira fazer o mesmo: refeição completa leve, evitando frituras, condimentos e muito sódio. Desta forma, você tem menos chances de desconfortos durante a curtição. A profissional sugere pão com ovos mexidos, uma porção de frutas, aveia ou granola para garantir energia e ficar saciado por mais tempo.

PUBLICIDADE

Hidratação em primeiro lugar

No momento que estiver na fila e descansando entre os shows, o segredo é manter-se hidratado, use e abuse de água, sucos naturais e água de coco. E, para beliscar, castanhas, frutas secas e barrinhas de proteínas são excelentes apostas, mas vale lembrar que recipientes de material rígido ou objetos de vidro e metal não são permitidos, então é melhor optar por saquinhos plásticos para levar os petiscos.