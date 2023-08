Especialistas explicam por que o pão de queijo fica pesado, para que serve o óleo no pão de queijo e o que fazer para o pão de queijo não ficar duro; confira Foto: Gabriela Biló | Estadão

Férias da criançada terminando e dias de frio pedem o quê? Vários pães de queijo em um café da tarde. Há duas opções, aqueles congelados que compramos no mercado (separamos as melhores marcas para você aqui) ou fazer o seu próprio.

E nada de preocupação quanto a acertar a receita, pois os chefs Gustavo Young, Larissa Januário e o empresário da lanchonete Trem Doido, Thiago Gomes esclareceram várias dúvidas para você fazer aquele pão de queijo caseiro delicioso, crocante e macio na medida certa.

Por que o pão de queijo fica pesado?

Segundo o empresário Thiago Gomes, o que pode fazer seu pão de queijo ficar pesado são ingredientes utilizados. “Polvilho, queijo, sal, ovo e óleo são o suficiente para um pão de queijo gostoso”, indica. O segredo é não usar muito óleo ou a gordura que preferir, pois o pão de queijo tem que ter sabor é de queijo mesmo. O polvilho serve apenas para dar a liga, como indica Gomes, que ainda brinca: “O pão de queijo foi a receita errada do pão francês que fizeram em Minas”.

Para que serve o óleo no pão de queijo?

A chef Larissa Januário dá ainda mais uma dica quanto ao uso do óleo. “O óleo é para equilibrar as farinhas - tanto o polvilho azedo quanto o doce - Se você não coloca gordura, o seu pão de queijo pode ficar meio duro, porque o ovo no pão de queijo é o que dá a estrutura, deixa o pão de queijo mais estruturadinho, mais duro. Então você tem que inserir um pouco de gordura, porque o queijo sozinho não dá conta”, explica.

Continua após a publicidade

Porém Larissa prefere substituir o óleo no pão de queijo por gordura de coco, e revela seu segredinho: “Eu não uso óleo vegetal porque acho que faz pesar o pão de queijo, deixa um pouco indigesto. É mais legal usar uma gordura como banha, que é a tradicional mineira, ou uma alternativa, que eu prefiro inclusive, como a gordura de coco que é sem sabor e não briga com o gosto do queijo”, indica.

O que fazer para o pão de queijo não ficar duro?

Claro que o momento do preparo do pão de queijo é muito importante, mas a hora de assar também tem sua relevância e faz toda a diferença. O chef Gustavo Young chama a atenção para a temperatura do forno, que tem que estar alta. “O pãozinho precisa daquela expansão inicial e do crescimento, pois isso faz com que o pão de queijo fique crocante por fora e aerado por dentro. Se você colocar o pão de queijo em um forno muito fraco, ele vai sair solado e vai ficar mais pesado na hora de comer”, alerta.

Agora que você já sabe todas as dicas para fazer um pão de queijo gostoso, por que não dar uma conferida nas receitas da Trem Doido para fazer em casa? São recheios diferentes para inovar no pão de queijo (clique aqui).